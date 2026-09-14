Ovaj dan vam donosi rešenje starog problema na poslu. Čuvajte se manipulativnih kolega, jer mogu pokušati da vas sabotiraju. Pomalo problematičan dan ... Vidi više

Ovaj dan mogu obeležiti nesuglasice s kolegama i nadređenima. Pogoršani međuljudski odnosi na poslu. Danas možete preći granicu kolegijalnosti sa osob... Vidi više

Blizanci se mogu naći u dilemi, jer im se može pojaviti još jedna dobra poslovna ponuda. Pa ipak, o svemu prvo dobro razmislite. Osoba sa kojom ste po... Vidi više

Pruža vam se prilika da počnete da radite na novoj poziciji, ali to će zahtevati program usavršavanja. Vaš odnos s partnerom prelazi na viši nivo, a o... Vidi više

Pažljivo danas upravljajte novcem i ne ulazite u rizične investicije. Možete napraviti veliki previd i tako pretrpeti gubitak. Vaše poznanstvo s jedno... Vidi više

Ukoliko želite da sarađujete sa inostranstvom ili da se zaposlite tamo, ovaj period vam donosite pozitivnu energiju. Vanredni izdatak. Isprekidan odno... Vidi više

Jedan kolega na poslu može početi da širi spletke o vama. Važno je da na sve te provokacije odgovorite diplomatski. Partner vam može prirediti lepo iz... Vidi više

Povoljan aspekt doneće vam uspešno sklapanje sporazuma s novim saradnicima. Proširenje posla i dobitak. Partner se ponaša veoma nepredvidivo, a vas ta... Vidi više

Povoljan aspekt doneće vam početak nove saradnje, za koju će se posle ispostaviti da je veoma unosna i trajna. Vaš odnos s partnerom prožimaju harmoni... Vidi više

Ovaj period je povoljan za napredovanje u karijeri i sklapanje saradnje sa inostranstvom, kao i za pravna rešenja. Partner s kojim ste počeli da se vi... Vidi više

Nezaposlene Vodolije očekuje dobra poslovna ponuda za honorarnu saradnju. Očekuje vas razgovor za posao. Osećate se neshvaćeno od ukućana, ali nemojte... Vidi više