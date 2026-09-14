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16:26

Holandija osvaja prvi set!

25:20 u korist Holanđana....kao i u duelu protiv Finske, ekipa Georgea Krecua ne deluje konkretno na terenu. Nadamo se da će odbojkaši Srbije trgnuti u nastavku!

15:55

Prvi set!

Srbije ide po pobedu!

15:44

Šta posle?

Do kraja grupne faze čekaju nas još dva meča posle duela sa Holandijom - rivali su nam Belgija i Danska.

15:12

Za zaborav!

Jučerašnji meč sa Finskom predstavljao je verovatno najslabiju utakmicu naših odbojkaša u poslednjih nekoliko godina. Poraz 3:0 i jako, jako slaba igra.