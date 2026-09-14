Srbija - Holandija 0:1 (20:25)
borba
SRBIJA - HOLANDIJA! Ne piše nam se dobro, Orlovi izgubili prvi set!
Odbojkaška reprezentacija Srbije u trećem kolu Evropskog prvenstva igra protiv selekcije Holandije.
Naš tim ima polovičan skor (pobeda nad Estonijom i poraz od Finske), pa je današnji meč od velike važnosti.
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16:26
Holandija osvaja prvi set!
25:20 u korist Holanđana....kao i u duelu protiv Finske, ekipa Georgea Krecua ne deluje konkretno na terenu. Nadamo se da će odbojkaši Srbije trgnuti u nastavku!
15:44
Šta posle?
Do kraja grupne faze čekaju nas još dva meča posle duela sa Holandijom - rivali su nam Belgija i Danska.
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