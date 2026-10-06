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Vaterpolo reprezentacija Srbije aktuelni je olimpijski i evropski šampion, ali uprkos tome neće imati svog predstavnika u izboru za najboljeg igrača sveta.

„World Aquatics“ objavio je pet kandidata za prestižno priznanje, a među njima nema nijednog Srbina.

Vest je izazvala veliku pažnju u domaćoj sportskoj javnosti, posebno zbog činjenice da je Srbija početkom godine osvojila Evropsko prvenstvo na svom terenu.

1/22 Vidi galeriju Srbija - Mađarska, vaterpolo Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/2026

Ko je ušao u trku?

Za prestižno priznanje boriće se dvojica Grka – Stilijanos Argiropulos i Dimitrios Skumpakis, Mađar Kristijan Manherc, Španac Rodžer Tahul i Hrvat Vlaho Pavlić. Svima bi ovo bila prva nagrada za najboljeg vaterpolistu sveta.

Posebno bode oči što među kandidatima nema Dušana Mandića, koji je u Beogradu predvodio Srbiju do evropskog zlata. Mandić je u finalu protiv Mađarske postigao četiri gola i proglašen je za MVP-ja utakmice.

Srbija prvak Evrope, a nema je na listi

Srpski vaterpolisti su u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu savladali Mađarsku 10:7 i osvojili šestu evropsku titulu kao samostalna država. Mandić je poneo priznanje za najboljeg igrača finala, dok je Srbija još jednom potvrdila status jedne od sila svetskog vaterpola.

Uz evropsko zlato, Srbija je i aktuelni olimpijski šampion. U Parizu 2024. godine osvojila je treće uzastopno olimpijsko zlato, čime je ispisala jednu od najimpresivnijih stranica u istoriji ovog sporta.

Mandić je iste godine proglašen za najboljeg vaterpolistu sveta, pa njegov izostanak sa ovogodišnje liste dodatno privlači pažnju.

Trojica Srba osvajala nagradu

Od kada je nagrada ustanovljena 2020. godine, srpski vaterpolo imao je dvojicu osvajača.

Dušan Mandić bio je najbolji na svetu 2020. i 2024. godine, dok je Filip Filipović priznanje osvojio 2021.

Sada, međutim, Srbija nema nijednog kandidata.

I to kao aktuelni olimpijski i evropski šampion.

Za srpski vaterpolo ostaje da odgovori tamo gde je to uvek najbolje radio – u bazenu.