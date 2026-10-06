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Horor u Arizoni! Profesionalni bokser Kišon Porter (23) uhapšen je u Arizoni zbog sumnje da je odgovoran za smrt dvogodišnjeg sina svoje devojke.

Kišon Porter Foto: x

Sve je počelo pozivom hitnoj pomoći iz jednog stana u Mesi. Dete je pronađeno u veoma teškom stanju i hitno je prevezeno u bolnicu, ali lekari nisu uspeli da ga spasu. Tokom pregleda uočene su povrede koje su izazvale sumnju da se nije radilo o nesrećnom slučaju, pa je odmah obaveštena policija.

Istraga je potom dobila potpuno novi pravac.

Nalazi otvorili nova pitanja

Na prvom pojavljivanju pred sudom tužilaštvo je iznelo tvrdnje da je Porter više puta fizički napao dečaka. Nakon smrti urađena je obdukcija, a nalazi su, prema navodima istražitelja, ukazali i na ranije povrede koje su već počele da zarastaju.

Upravo taj detalj posebno je zainteresovao istražitelje, jer otvara sumnju da kobni događaj nije bio izolovan incident.

Forenzički psihijatar Roj Lubit, koji se bavi slučajevima zlostavljanja dece, govorio je o značaju takvih nalaza. Ipak, njegove ocene odnose se na obrazac ponašanja u slučaju da su navodi o nasilju dokazani, dok Porteru tek predstoji sudski postupak.

"To je izuzetno važan nalaz jer dokazuje da ovo nije bio jedini napad. Ideja o premlaćivanju i ubistvu malog deteta pokazuje gotovo potpuni izostanak ljudskosti. Osoba koja je u stanju da počini ovakvo delo prema svim pokazateljima ima psihopatske crte ličnosti", izjavio je Lubit.

Policija istražuje i drugi slučaj

Istraga je, prema navodima američkih medija, otvorila i pitanje mogućeg nasilja nad još jednim detetom.

Policija tvrdi da je Porter navodno fizički napadao i jednogodišnjeg dečaka. Za sada, međutim, zbog tih navoda nisu podnete formalne optužnice, pa oni ostaju predmet istrage.

Istražitelji su navodno zabeležili i povrede na Porterovim šakama, za koje sumnjaju da nisu povezane sa njegovom bokserskom karijerom.

Tužilaštvo otvorilo i pitanje njegove prošlosti

Tokom sudskog postupka isplivali su i detalji iz Porterove ranije prošlosti.

Tužilaštvo je navelo da je bokser još kao maloletnik imao problema sa zakonom, uključujući ranije slučajeve povezane sa zlostavljanjem dece i teškim napadom.

Ti navodi sada dobijaju dodatnu težinu u okviru istrage, ali će konačnu odluku o odgovornosti doneti sud.

Kaucija 1,5 miliona dolara

Sudija je Porteru odredio kauciju od 1,5 miliona dolara u gotovini, dok se istraga nastavlja.

Posle njegovog hapšenja, dve organizacije povezane sa borilačkim sportovima prekinule su saradnju sa njim zbog ozbiljnosti optužbi.

Porter se suočava sa izuzetno teškim krivičnim optužbama, ali nije osuđen i važi pretpostavka nevinosti sve dok eventualna krivica ne bude dokazana pred sudom.

Istražitelji nastavljaju da prikupljaju dokaze, a u nastavku postupka moguće su i nove optužnice.