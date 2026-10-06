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Ovu informaciju je saopštio Odbojkaški savez Srbije.

Radoslav Karaklajić je bio odbojkaš Partizana tokom čitave igračke karijere.

Sa Partizanom je osvojio titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 1977/78, kao i dve titule pobednika Kupa Jugoslavije 1971. i 1974.

Bio je trener Partizana dve sezone, od 1985. do 1987.

Po završetku trenerske karijere bio je direktor stadiona JNA dvadesetak godina.

Karaklajić je sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio zlatnu medalju na Mediteranskim igrama u Izimiru 1971. i bronzanu medalju na Balkanskom prvenstvu 1972. u Sofiji.