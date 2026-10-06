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Srpski boks poslednjih godina prolazi kroz jednu od najznačajnijih faza u svojoj istoriji. Rezultati s velikih takmičenja, sve veći broj dece u bokserskim salama, ulaganje u infrastrukturu, regionalni trening centri, ali i ambiciozni planovi za budućnost potvrđuju da se u ovom sportu radi sistemski i dugoročno.

Na čelu Srpskog bokserskog saveza je Nenad Borovčanin, čovek koji je prošao put od ringa do najviših funkcija u domaćem boksu. Nekada je udarce primao (doduše, mnogo više i zadavao) između konopaca, a danas je jedan od ljudi koji svakodnevno donose odluke od kojih zavisi budućnost čitavog sporta. Potezi koje vuče lansirali su boks u vrh piramide uspeha srpskog sporta. Posebno mesto u njegovim planovima zauzima projekat Balkan boksing, čiji je cilj da profesionalni boks na prostoru Balkana podigne na još viši nivo i domaćim bokserima otvori vrata najveće svetske scene.

Borovčanin za Kurir govori o budućnosti Balkan boksinga, novoj generaciji srpskih šampiona, olimpijskoj medalji koja se čeka još od Seula 1988. godine, velikom meču Almira Memića i Jovana Nikolića, infrastrukturi, školi boksa, ali i o tome koliko današnji bokseri mogu da pariraju generaciji koja je svojevremeno vladala svetskim ringom.

1/5 Vidi galeriju Nenad Borovčanin Foto: BSS ( Dušan Milenković)

Ako Balkan boksing prođe baš onako kako ste zamislili, gde ga vidite za pet godina i šta bi za vas bio dokaz da je projekat zaista uspeo?

- Rame uz rame sa svetskim promoterima profesionalnog boksa! Na Balkanu smo neprikosnoveni lideri, ali nam nedostaju titule da bismo mogli da pariramo svetskim promoterima. Očekujem da za dve-tri godine neko od naših boksera boksuje u Beogradu meč za titulu prvaka sveta u profesionalnom boksu. Posle toga ništa neće biti isto, mada ni sada ništa nije isto u odnosu na prethodnih nekoliko godina - kaže Borovčanin.

Da li Srbija danas ima boksera ili bokserku koji mogu da naprave svetsku priču i postanu ono što su nekada bili Mate Parlov, Slobodan Kačar ili drugi velikani?

- Imamo i boksere i bokserke. Na nedavno završenom prvenstvu Evrope to su nam po ko zna koji put potvrdili Sara Ćirković, Kristina Kuluhova, Rastko Simić i Milena Matović. Pored njih, imamo Almira Memića i Jovana Nikolića, koji su već osvajali medalje i nalaze se u ozbiljnom usponu karijera. Od svih njih očekujemo još veće rezultate na svetskoj bokserskoj sceni.

Vi ste prošli put od ringa do najviših funkcija u boksu. Šta je teže, primiti udarac u ringu ili svakodnevno brinuti o celom jednom sportu i rešavati milion problema?

- Prvo da kažem da nisam sam. Najveći teret nose treneri u klubovima širom Srbije. Oni su posvetili svoje živote ne samo boksu i klubovima koje vode već i svakom detetu koje je ušlo u salu. Oni su i vaspitači i treneri, pedagozi i motivatori za svako dete koje je treniralo boks. I, što je najvažnije, svako dete koje je ušlo u boksersku salu iz nje je izašlo kao bolji čovek. To su moja braća i s velikim ponosom to govorim. Iz filma "Roki" naučili smo glavnu boksersku lekciju, a to je da nije važno koliko jako možeš da udariš, već koliko jak udarac možeš da primiš i da posle njega nastaviš da se boriš. Tako je i u životu. Najvažnija je lična odluka da ne odustaneš i da se boriš za svoje ciljeve. Onda ništa nije teško, već postaje još veće zadovoljstvo ukoliko je borba do cilja bila teža.

Kada govorimo o uslovima, koliko je danas važna infrastruktura i šta još može da se uradi kako bi klubovi širom Srbije dobili ono što zaslužuju?

- Vlada Srbije dodelila nam je prostore na novim stadionima u Loznici, Leskovcu i Zaječaru. Loznica je već postala regionalni trening centar za taj deo Srbije, a u narednim danima otvaramo regionalni trening centar za istok Srbije na stadionu u Zaječaru. Veliki broj bokserskih klubova dobio je opremu od saveza, većini su lokalne samouprave pojačale budžete, sasvim zasluženo po rezultatima, a renovirane su i sale. Vlada Srbije gradi Nacionalni trening centar na Novom Beogradu, koji će biti otvoren sledeće godine i biće jedan od najmodernijih u svetu. Nastavićemo da razvijamo i unapređujemo infrastrukturu, posebno u klubovima, jer se upravo tu stvaraju šampioni.

Sve više dece se interesuje za boks. Da li je to i najvažniji rezultat svega što se radi?

- Deca su konačno napunila bokserske sale u Srbiji. Ne postoji ništa bolje za razvoj jednog deteta nego da prođe kroz školu boksa. Očvrsnuće telo, karakter i um. Naučiće da životu gleda u oči, baš kao što će to prethodno naučiti u ringu, gledajući protivnika u oči. Naučiće da u životu nema rezervnih igrača, tajm-auta, druge šanse niti pomoći sa strane. Ali će naučiti i da ne žive sa udarcima ispod pojasa, udarcima s leđa, već samo oči u oči. Naučiće da su najslađe životne pobede one koje izborimo ličnom borbom. Zato je škola boksa mnogo više od sporta. Ona je škola života.

San zvani olimpijska medalja... Kad možemo da očekujemo da postane java i sa čijim potpisom?

- U Parizu smo bili na korak do medalje. U Los Anđelesu Sara, Kristina i Rastko ciljaju zlato, a verujem da ćemo do tada imati još iznenađenja. Poslednja olimpijska medalja bila je 1988. u Seulu. Svetske i evropske medalje čekali smo više od 25 godina, tako da znamo kako se prekida čekanje i za to se uveliko brinu naša dva selektora, Milan Piperski za mušku i Mirko Ždralo za žensku ekipu. Naša dva velika stručnjaka, čika Milan i čika Mirko, znaju kako se to radi, a njihovi bokseri već odavno su sebi zacrtali šta žele u boksu i životu.

Naredna godina donosi nam veliki spektakl i meč Almir Memić - Jovan Nikolić. Da li jedva čekate da vidite njih dvojicu ponovo u ringu?

- Boksovaće za pojas šampiona Evrope u profesionalnom boksu. Meč će biti na 12 rundi, a pobednik automatski ulazi na listu izazivača za svetsku titulu. Honorar mora da iznosi 100.000 evra za svakog od njih, plus automobil i sat za pobednika. To nisu velika sredstva u odnosu na fudbalere i košarkaše, tako da to mora postati norma za takve mečeve u Srbiji. Taj meč ući će u antologiju boksa i sporta uopšte, dok je interesovanje već sada ogromno.

Foto: BSS ( Dušan Milenković)

Vučić mi je pre sedam godina rekao: Vratimo boks na staze stare slave Boks ima ogromnu podršku države, što je i zaslužio svojim rezultatima. Koliko vam to znači i koliko je to vetar u leđa da letvicu stalno podižete na viši nivo? - Aleksandar Vučić me je pozvao pre sedam godina i rekao mi da ima ideju da boks vratimo na staze stare slave, da naši bokseri ponovo osvajaju medalje na evropskim i svetskim prvenstvima, vratimo TV prenose, sredimo sale bokserskih klubova, izgradimo regionalne i jedan nacionalni trening centar. Pomislio sam u sebi da priča nenormalno i nemoguće. Danas se ponosim što sam ga tada poslušao, a danas je sve to realnost i već postavljamo nove i više ciljeve. Vučić je devedesetih godina i sam bio direktor bokserskog kluba Pinki iz Zemuna, tako da bokserska zajednica Srbije i regiona ima sreću da predsednik države i predsednik Vlade Srbije voli boks i da nam pruža podršku bez koje je nemoguće obezbediti uslove za ovakve rezultate - jasen je Borovčanin.

Kada podvučete crtu pod 2026. godinu, koliko ste zadovoljni rezultatima, posebno nakon istorijske 2025, kada je Srbija organizovala Svetsko prvenstvo za žene i ostvarila velike uspehe?

- U svim uzrastima na evropskim prvenstvima naši bokseri i bokserke osvajali su medalje, što je dokaz sistemskog rada naših stručnjaka i našeg saveza. Šlag na tortu i potvrda da rezultat iz 2025. nije slučajan jesu šampionke Evrope Sara i Kristina, vicešampion Rastko i bronzana Milena. Već sada se spremamo za izazove u 2027. godini.

Kada biste uporedili svoju generaciju sa današnjim najboljim srpskim bokserima, da li bi nove generacije mogle da pariraju vama iz perioda kada je naš boks vladao svetskom scenom?

- Dodajem: Piperski, braća Ribać, Sjekloća, Peđa Radošević, Mićo Gajović, Vuk Milisav Simić, Didanović, Aleksandar Nikolić, Slaviša Popović... To su imena koja treba da budu uzor današnjim bokserima. Današnji boks bio bi bogatiji sa tako školovanim bokserima, uz današnje uslove. Oni bi sa sadašnjim perjanicama zajedno bili super tim za ceo svet - kaže predsednik Srpskog bokserskog saveza.

Sara je primer omladini?

- Sara je primer i od nje omladina treba da uči i da se na nju ugleda. I kao sportistu, i kao devojku, i kao lepo vaspitanog patriotu. Ona zna šta želi, njen trener Mirko zna kako to postići, a naš zadatak je da obezbedimo uslove.