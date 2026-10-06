Slušaj vest

Rukometaši Partizana u sredu od 18:45 dočekuju ekipu Vesprema u okviru trećeg kola grupne faze Lige šampiona (Arena 1 Premium). Crno-beli nisu uspeli da dođu do bodova u duelima sa Fikse Berlinom i Portom, dok je mađarski velikan lider grupe sa maksimalnim učinkom.

Pred srpskim timom je izuzetno težak rival, ekipa koja je pre samo nekoliko dana osvojila IHF Super Globe turnir (svetsko prvenstvo za klubove), savladavši u finalu Barselonu, aktuelnog osvajača Lige šampiona, rezultatom 42:33.

1/6 Vidi galeriju RK Partizan u Ligi šampiona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U najavi utakmice trener Raul Gonzales istakao je da je teško pronaći slabost ekipi kao što je Vesprem, već Partizan mora da odigra savršeno kako bi se nadao dobrom rezultatu.

– Nakon što sam gledao finale IHF Super Globe turnira između Barselone i Vesprema, teško je reći šta tačno možemo da očekujemo u duelu sa mađarskom ekipom. Neverovatno je da igraju na tako visokom nivou, a tek je početak sezone. Mi moramo još mnogo da radimo na detaljima koji će nam pomoći da izgledamo bolje na terenu. Protiv svetskog šampiona postoji samo jedan recept, a to je da odigramo savršeno. Potrebno je da u utakmice ulazimo sa više samopouzdanja i da smanjimo broj grešaka. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna i da će nam naši navijači pružiti podršku koja nam je potrebna da se borimo za što bolji rezultat.

Joav Lumbroso, najbolji strelac tima u Ligi šampiona, smatra da je meč sa mađarskim velikanom prilika da Partizan pokaže pravo lice i odmeri snage sa najboljom ekipom sveta.

– Očekujem da nastavimo da napredujemo kao ekipa. Očigledno je da na prvoj utakmici kod kuće nismo pokazali pravo lice i svakog dana naporno radimo kako bismo bili bolji. Ne postoji veći izazov od Vesprema, tako da će ovo biti sjajan test za nas i prilika da vidimo gde smo u ovom trenutku. Oni su neverovatna ekipa, upravo su osvojili Super Globe i predstavljaju najviši nivo sa kojim možete da se suočite. Ali upravo tome težimo. Pripremili smo plan igre i moraćemo da ga se pridržavamo kako bismo odigrali dobru utakmicu. Podrška naših navijača na prvoj utakmici bila je neverovatna. Bili su uz nas i u Portu i u Banja Luci. Daju nam ogromnu energiju i dodatni motiv. Borićemo se za klub i za njih, kako bismo ostvarili što bolji rezultat.

Srednji bek Aljoša Damjanović smatra da Partizan može da parira svakom protivniku u grupi ako smanji broj tehničkih grešaka.

– Očekivanja su najviša moguća. Vesprem je najkvalitetnija ekipa u našoj grupi, ne zna se ko je veća zvezda u njihovom timu, ali mislim da i mi imamo šta da pokažemo. Pokušaćemo da navijače obradujemo pozitivnom igrom i borbenošću na terenu. Imali smo dva gorka iskustva, najpre kući protiv Berlina, potom i protiv Porta u gostima. Moramo da popravimo naše trčanje nazad i da smanjimo početničke tehničke greške koje nam se dešavaju. Mislim da možemo da igramo sa svima u grupi, ali je preduslov za to da smanjimo broj grešaka.