Slušaj vest

"Nakon što sam gledao finale IHF Super Glob turnira između Barselone i Vesprema teško je reći šta tačno možemo da očekujemo u duelu sa mađarskom ekipom. Neverovatno je da igraju na tako visokom nivou, a tek je početak sezone. Mi moramo još mnogo da radimo na detaljima koji će nam pomoći da izgledamo bolje na terenu. Protiv svetskog šampiona postoji samo jedan recept, a to je da odigramo savršeno", rekao je Gonzales navodi se na klupskom sajtu.

Rukometaši Partizana igraju u sredu od 18.45 u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" protiv Vesprema, utakmicu trećeg kola grupne faze Lige šampiona. Crno-beli nisu osvojili nijedan bod u duelima sa Fikse Berlinom i Portom, dok je mađarski velikan lider grupe sa maksimalnim učinkom.

Vesprem je nedavno osvojio IHF Super Glob svetsko prvenstvo za klubove pobedom 42:33 u finalu protiv Barselone, aktuelnog prvaka Lige šampiona.

"Potrebno je da u utakmice ulazimo sa više samopouzdanja i da smanjimo broj grešaka. Nadamo se da će atmosfera biti sjajna i da će nam naši navijači pružiti podršku koja nam je potrebna da se borimo za što bolji rezultat", naveo je španski trener.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Najbolji strelac u ekipi Partizana u Ligi šampiona Joav Lumbroso rekao je da je utakmica protiv Vesprema prilika da ekipa pokaže pravo lice i odmeri snage sa najboljom ekipom sveta.

"Očekujem da nastavimo da napredujemo kao ekipa. Očigledno je da na prvoj utakmici kod kuće nismo pokazali pravo lice i svakog dana naporno radimo kako bismo bili bolji. Ne postoji veći izazov od Vesprema, tako da će ovo biti sjajan test za nas i prilika da vidimo gde smo u ovom trenutku", rekao je Lumbroso.

"Oni su neverovatna ekipa, upravo su osvojili Super Glob i predstavljaju najviši nivo sa kojim možete da se suočite. Ali upravo tome težimo. Pripremili smo plan igre i moraćemo da ga se pridržavamo kako bismo odigrali dobru utakmicu", dodao je on.

Lumbroso je rekao da je podrška navijača do sada bila neverovatna i da ekipi daje ogromnu energiju i dodatni motiv i istakao da će se crno-beli boriti za njih i za klub.

Srednji bek Aljoša Damjanović rekao je da Partizan može da parira svakom protivniku u grupi ako smanji broj tehničkih grešaka.

"Očekivanja su najviša. Vesprem je najkvalitetnija ekipa u našoj grupi, ne zna se ko je veća zvezda u njihovom timu, ali mislim da i mi imamo šta da pokažemo. Pokušaćemo da navijače obradujemo pozitivnom igrom i borbenošću na terenu", naveo je on.

"Imali smo dva gorka iskustva, najpre kući protiv Berlina, potom i protiv Porta u gostima. Moramo da popravimo naše trčanje nazad i da smanjimo početničke tehničke greške koje nam se dešavaju. Mislim da možemo da igramo sa svima u grupi, ali je preduslov da smanjimo broj grešaka", ocenio je Damjanović.

(Beta)