Slušaj vest

Na spisku se nalaze:

Golmani: Gordana Petković, Marija Simić, Anastasija Nedeljković i Moli Kubina.

Leva krila: Aleksandra Stamenić, Nataša Ćetković i Jelena Stojanović.

Desna krila: Tijana Simić, Zorica Ranković i Dunja Radević.

Pivoti: Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković i Jelena Knežević.

Bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vasić, Aleksandra Vukajlović, Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Teodora Majkić, Tamara Dušić, Milica Otašević, Leana Milosavljević i Lara Stanić.

Okupljanje je zakazano za 16. oktobar u Staroj Pazovi.

Ne propustiteOstali sportoviSTIGLO ZVUČNO POJAČANJE: Bivši as PSŽ-a potpisao za Eurofarm Pelister!
Sadu Ntanzi
Ostali sportoviRUKOMETAŠICE BORA RASTURILE KRIVAJU: Srpkinje slavile sa čak 12 golova razlike!
profimedia0014396252.jpg
Ostali sportoviPARTIZAN OSVOJIO DRUGI TROFEJ U SEZONI: Crno-beli demonstrirali silu u Banjaluci!
minka.jpg
Ostali sportovi„NEKA POBEDI SPORT, A NAŠE ZAJEDNIŠTVO BUDE JOŠ JAČE“: Danijela Ćapin posetila reprezentacije Srpske i Srbije
Rukomet, Republika Srpska

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir