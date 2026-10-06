Selektorka ženske rukometne reprezentacije Srbije Sandra Kolaković saopštila je spisak igračica za predstojeću EHF nedelju.
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OBJAVLJEN SPISAK SRBIJE: Kolaković izabrala 27 rukometašica za EHF nedelju
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Na spisku se nalaze:
Golmani: Gordana Petković, Marija Simić, Anastasija Nedeljković i Moli Kubina.
Leva krila: Aleksandra Stamenić, Nataša Ćetković i Jelena Stojanović.
Desna krila: Tijana Simić, Zorica Ranković i Dunja Radević.
Pivoti: Katarina Bojičić, Katarina Mančić, Sanja Stamenković i Jelena Knežević.
Bekovi: Jovana Skrobić, Aleksandra Vasić, Aleksandra Vukajlović, Nora Fajfrić, Tamara Mandić, Teodora Majkić, Tamara Dušić, Milica Otašević, Leana Milosavljević i Lara Stanić.
Okupljanje je zakazano za 16. oktobar u Staroj Pazovi.
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