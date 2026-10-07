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Valteri Botas, vozač Kadilaka, doneo je neočekivanu odluku posle haotične trke Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina, koja je proteklog vikenda vožena u Maleziji.

Finac Valteri Botas rešio je da biciklom pređe 350 kilometara i tako stigne u Singapur, gde će 11. oktobra biti vožen Gran pri.

Valteri Botas tokom vožnje od Sepanga do Singapura Foto: Printskrin/Instagram

Neverovatna odluka

Umesto aviona ili automobila, Valteri Botas je izabrao gravel bicikl (hibridni model prilagođen dugim vožnjama po svim terenima) i krenuo na veoma izazovan put. Njegov plan je da za tri dana pređe zacrtanu rutu od 350 kilometara.

- Da, vozim bicikl do Singapura... Makadamskim putevima kojima se ređe ide - napisao je Botas na društvenim mrežama, gde objavljuje svoja iskustva i video-materijal tokom ove lude avanture.

Vozi i uživa u prirodi

Posle prva dva dana već je prešao 218,5 km, tj. najveći deo puta, a prosečna brzina bila mu je 28 km/h, što pokazuje da je imao ozbiljan tempo. Prvog dana izvezao je 56,6 kilometara za nešto više od dva sata, dok je narednog vozio još 162 kilometra.

Posebno je zanimljivo što nije birao samo asfalt. Vozio je i makadamskim i zemljanim putevima, kroz plantaže palmi, a jedan deo puta vozio je noću samo uz svetlo biciklističke lampe. Na putu je čak naišao i na grupu majmuna.

Valteri Botas sa devojkom Tifani Foto: Printskrin/Instagram

Nigde bez izabranice

Valteri Botas poznat je kao veliki ljubitelj biciklizma i gravel trka, pa za njega ovo nije potpuno neobična aktivnost. Njegova partnerka Tifani Kromvel je profesionalna australijska biciklistkinja i njih dvoje često zajedno treniraju.

Mnogi se pitaju zašto je Botas krenuo biciklom od Malezije do Singapura. Koji je bio razlog? Finac je već godinama veliki ljubitelj biciklizma, koji mu služi kao kardio-trening, ali i kao način opuštanja. U jednom ranijem intervjuu objasnio je da mu se sviđa što je biciklizam suprotnost Formuli 1, na biciklu je čovek sam "motor".

1/12 Vidi galeriju Valteri Botas Foto: Printskrin/Instagram

Ostali vozači išli avionom

Valteri Botas je na originalan način stigao do Singapura, dok su sve njegove kolege iz Formule 1 koristile konvencionalnije načine prevoza. Šarl Lekler iz Ferarija umesto zakazanim letom od Malezije do Singapura stigao je automobilom vozeći se četiri sata. Maks Ferštapen je privatnim avionom u nedelju veče odleteo iz Malezije, kao i Džordž Rasel.

Aleksander Albon je prema dostupnim izveštajima putovao standardnim vazdušnim prevozom i to u ekonomskoj klasi. Kao i njegov timski kolega iz Vilijamsa Karlos Sains. I ostali vozači F1 uglavnom su koristili privatne ili komercijalne letove za dolazak u Singapur.

Posle Valterija Botasa Šarl Lekler imao je najzanimljiviji put do Singapura. Vozač iz Monaka zapravo je krenuo na aerodrom, ali je njegov avion imao problem sa terminom za sletanje u Singapuru. Avion se zato vratio u Maleziju, a Lekler je potom nastavio put automobilom, što je trajalo približno četiri sata.