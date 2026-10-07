Nikola Grbić kao evropski šampion u odbojci sa reprezentacijom Poljske

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Nikola Grbić, proslavljeni srpski odbojkaški stručnjak, nedavno je odbranio titulu i zlatnu medalju sa Poljskom na Evropskom prvenstvu.

Bila je to jubilarna, deseta medalja za Nikolu Grbića na isto toliko takmičenja na kojima je učestvovao sa poljskom odbojkaškom reprezentacijom.

Nikola Grbić kao selektor Poljske na EP 2026 Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / IPA / Profimedia

Amerika zemlja velika

Međutim, nema odmora za Nikolu Grbića. Dobio je ponudu da narednih dana boravi u Americi, na prestižnom Univerzitetu Harvard, što je rado i prihvatio. Tamo Nikola Grbić neće držati predavanja, već će pokušati da se još više usavrši u oblasti liderstva.

Selektor odbojkaša Poljske otkrio je u razgovoru sa Sarom Kališ za TVP sport da odlazi na prestižni program "Leadership Development".

- Na aerodromu sam, putujem na Harvard na kurs "Leadership Development". Nije reč o biznisu, jer ne želim da postanem biznismen. To su predavanja o tome kako se gradi lider, kako donositi odluke, kakva pitanja postavljati, kako izgraditi sopstveni autoritet, kako organizovati tim... Rad u biznisu i sportu ima mnogo zajedničkih osobina. Svuda je potrebno napraviti okruženje u kojem ljudi i tim mogu da napreduju - objasnio je Nikola Grbić.

1/5 Vidi galeriju Nikola Grbić Foto: Federico Pestellini/DPPI/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco Zac/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Profimedia

Usavršavanje i rad na sebi

Program na Univerzitetu Harvard traje od sredine jula do kraja januara i podrazumeva lično prisustvo. Među 134 polaznika iz celog sveta, Nikola Grbić je jedini koji dolazi iz sveta sporta, dok su među ostalima ljudi iz bankarstva, marketinga i oblasti veštačke inteligencije.

Paralelno sa usavršavanjem, Grbić već pravi plan i za ono što čeka odbojkašku reprezentaciju Poljske. Sledeće godine veliki cilj biće Svetsko prvenstvo pred domaćom publikom, ali Nikola gleda i korak dalje, prema Olimpijskim igrama 2028. u Los Anđelesu.

- Pažljivo ću pratiti klupske sezone i zdravstveno stanje igrača. Pred nama su teške odluke. Ako nekoga naredne godine ne bude u reprezentaciji, biće mu izuzetno teško da se vrati u tim za dve godine. Naredne sezone predstavljaju poslednju etapu pred olimpijski ciklus, pripreme za Olimpijske igre u Los Anđelesu moramo punom snagom da počnemo od maja 2027. godine - bio je jasan Nikola Grbić.

Nikola Grbić iz vremena kada je bio selektor Srbije Foto: Profimedia

Sam platio put i predavanja

Za sesiju jul 2026 - januar 2027, koju pohađa Grbić, Harvard je naveo cenu programa od 57.000 američkih dolara. I to sve plaća Nikola iz svog džepa, jer je predsednik Poljskog odbojkaškog saveza Sebastijan Sviderski rekao je da oni ne plaćaju njegov program. On je to naveo kao dokaz koliko je Grbić usmeren na lični razvoj.

Nije ovo prvi put da Nikola Grbić ima predavanja i razgovore sa ljudima iz velikih svetskih kompanija. Ranije je bio učesnik foruma koje su organizovale kompanije "Pepsi ko" i "Dženeral elektrik". Kako sam Grbić voli da kaže - postoje velike sličnosti između vođenja vrhunskog sportskog tima i vođenja velike kompanije. U oba slučaja radiš sa ljudima i pokušavaš da stvoriš najbolje moguće uslove za njihov učinak.