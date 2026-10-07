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Sportsko društvo Crvena zvezda organizovalo je po treći put, svečani prijem pod nazivom "Zvezdin štit u Evropi" u centralnoj loži stadiona "Rajko Mitić", sportistima i klubovima koji pod imenom Crvena zvezda igraju u evropskim takmičenjima.

Povod okupljanja bio je još jedan nastup Zvezdinih klubova na međunarodnoj sceni. Četrnaest klubova, 15 timova u 13 sportova, je učestvovalo i učestvuje u evropskim takmičenjima pod imenom Crvena zvezda.

Čelnici klubova i sportisti posle dodele nagrada na manifestaciji "Zvezdin štit u Evropi" 2026 Foto: Dragan Tesic

Himna, pa film

Na samom početku događaja i intoniranja himne Crvene zvezde prisutni su pogledali kratak film posvećen prošlogodišnjem okupljanju i klubovima koji su predstavljali crveno-bele prošle sezone u međunarodnim takmičenjima.

Prisutnima se potom obratio Stojan Vujko, predsednik Skupštine SD Crvena zvezda.

– Došla je jesen i vreme da se okupimo oko jednog velikog i značajnog simbola "Zvezdinog štita u Evropi". Crvena zvezda nikada nije bila samo sportski kolektiv. Ona je institucija, stub srpskog sporta i simbol Beograda i naše Srbije. Danas, kao što vidite, 14 klubova predstavlja Crvenu zvezdu u Evropi. Za nas to nisu obična takmičenja. Ona su naša misija i naša čast. Znam da ćete časno i vredno braniti crveno-bele boje i da ćete ići putem kojim su išli vaši prethodnici, a da ćete trasirati nove puteve za one koji dolaze - rekao je Vujko i nastavio:

Stojan Vujko na dodeli nagrada "Zvezdin štit u Evropi" 2026 Foto: Dragan Tesic

Ozbiljna takmičenja

- Osećam veliku tremu dok stojim pred vama, ali i ponos. Ponos jer osećam vašu energiju i snagu, volju i želju da pobedite i budete bolji, a tremu osećam zbog toga kako da vas motivišem za još veće uspehe. Ono što je važno da ponosno nosite naše crveno-bele boje, boje naše države i da nikada ne ustuknete, da se ne plašite. Želim vam dobro zdravlje i sreću, sreću koja prati hrabre. Živela Crvena zvezda! Živela Srbija!

Specijalne plakete i kapitenske zastavice "Zvezdin štit u Evropi" dobili su Fudbalski klub za učešće u Ligi Konferencije, Košarkaški klub za učešće u Evroligi, Džudo klub za učešće u Ligi šampiona za miks timove, Odbojkaški klub za učešće muške i ženske ekipe u CEV Kupu, Atletski klub za učešće u Kupu evropskih šampiona, Košarkaški klub ženski za učešće u Evroligi, Ženski rukometni klub za učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Stonoteniski klub za učešće u Trofeju Evrope, Mačevalački klub za učešće u Kupu evropskih šampiona, Rvački klub za učešće u Evroligi u rvanju na pesku, Šahovski klub za učešće ženske ekipe u Evropskom klupskom kupu, Karate klub za učešće na Evropskom prvenstvu, Kuglaški klub za učešće u Kupu Evrope i Auto karting sportski klub za učešće u CEZ Kupu.

1/12 Vidi galeriju SD Crvena zvezda "Zvezdin štit u Evropi" 2026 Foto: Dragan Tesic

Pokloni za najbolje

Plakete i zastavice kapitenima i predstavnicima klubova uručili su predsednik Upravnog odbora Zvezdan Terzić, predsednik Skupštine Stojan Vujko, potpredsednici UO Željko Drčelić, Vladan Miketić i Dejan Stamatović i članovi UO Svetozar Mijailović, Marko Petrović, Anđelka Vukmirović Radulović, Milan Vujko i Svetlana Petronijević, generalni sekretar SD Crvena zvezda Zoran Avramović, kao i Zvezdine legende Vladimir Petrović Pižon, Boško Đurovski i Nebojša Ilić.

U ime svih sportista i predstavnika klubova Teodora Turudić, kapiten košarkašica i Mirko Ivanić, kapiten fudbalera Crvene zvezde su se zahvalili na svečanom prijemu i poželeli mnogo sreće u novoj sezoni i evropskim izazovima.

Zvezdan Terzić na dodeli nagrada "Zvezdin štit u Evropi" 2026 Foto: Dragan Tesic

Bolji od Reala, Barselone i Bajerna

Zvezdinim sportistima sreću u evropskim izazovima poželeo je i Zvezdan Terzić, predsednik UO SD Crvena zvezda i generalni direktor FK Crvena zvezda.

– Dragi prijatelji, poštovani zvezdaši, pre svega, želim da vas pozdravim sve i poželim dobrodošlicu na stadion Crvene zvezde gde smo se danas okupili da obeležimo početak sezone u Evropi pod znakom, brendom „Zvezdin štit u Evropi“. Prošle godine kada sam govorio sa istog ovog mesta citirao sam jednu narodnu poslovicu „kada je kašika puna meda oko tebe sto lica, kad su problemi samo Bog i porodica“, i to stvarno tako jeste, ne samo u sportu nego i u životu. Toga smo nagledali mnogo puta u životu, a i vi ćete. To treba da vam bude škola, jer nije sramota pasti, sramota je ne ustati. U sportu uvek ima mnogo padova, jer sport nije sastavljen samo od pobeda. Upravo zato, mi smo ovde svi zajedno, pokušavamo da pošaljemo jednu dobru energiju, simbiozu i poruku da mi jesmo jedna velika porodica i da treba da budemo tu zajedno i kada je teško. Ove godine Crvenu zvezdu predstavlja 14 klubova u Evropi i to je za ponos, imajući u vidu da veliki Bajern i Real iz Madrida imaju samo po tri kluba, Olimpijakos pet, a Sportsko društvo Barselona šest klubova - istakao je Zvezdan Terzić i dodao:

- Fudbalski klub Crvena zvezda je verovatno prvi počeo evropsku sezonu, u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Doživeli smo dva ozbiljna nokauta i nije bilo lako preživeti to, ali kao što sam rekao zato smo bili tu, zato jesmo tu i zato ćemo biti tu. Zato što smo Crvena zvezda i moramo istrpeti i kada je loše. Na vašem putu i ove sezone biće poraza i neuspeha, biće osporavanja zato vi morate da budete pozitivni, vi morate da imate jak karakter. Kada selektiramo naše igrače ne gledamo samo da li su najkvalitetniji igrači. Moraju da imaju karakter, zato što dres i grb Crvene zvezde donose jednu ogromnu odgovornost koji ostali klubovi nemaju – a to je da stalno budemo najbolji. Stalno da osvajamo trofeje, stalno da ostvarujemo uspehe. Zato budite ponosni, kao što smo svi mi ponosni što smo deo Crvene zvezde, ali ajde da učinimo ponosnim i navijače Crvene zvezde, da se raduju našim uspesima. Želim da vam svima poželim mnogo sreće, mnogo uspeha, mnogo zdravlja i da se i ove godine radujemo kao u prethodnim, uz želju da nadmašimo sami sebe. A mi to možemo. Živela Crvena zvezda!