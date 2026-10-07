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Veliki skandal potresa organizaciju Svetskog prvenstva u alpskom skijanju, koje će se narednog februara održati u švajcarskoj Kran-Montani!

Klod-Alen Šmidhalter, predsednik organizacionog odbora Svetskog prvenstva 2027. i potpredsednik Švajcarskog skijaškog saveza, privremeno je udaljen sa obe funkcije zbog krivičnog postupka koji se vodi protiv njega. Nedugo zatim, kako je objavio švajcarski „Blik“, Šmidhalter je saopštio da podnosi ostavku.

Iako slučaj nema veze sa njegovim radom u skijanju, optužbe su ozbiljno uzdrmale čoveka koji je trebalo da bude jedan od glavnih domaćina velikog sportskog spektakla.

Bivšem partneru napravio štetu od 300.000 franaka

Prema navodima iz optužnice švajcarskog tužilaštva, slučaj potiče iz poslovanja inženjerske kompanije u Brig-Glisu, koju je Šmidhalter godinama vodio sa bivšim poslovnim partnerom.

Njih dvojica su, prema pisanju švajcarskih medija, imali dogovor da partner koji ode u penziju dobije određenu naknadu od onog koji ostane vlasnik kompanije.

Problem je nastao kada je došlo vreme za isplatu.

Tužilaštvo tvrdi da je isplaćena suma bila manja od dogovorene, a da su Šmidhalter i njegov saučesnik navodno prethodno smanjivali dobit kompanije tako što su novac prebacivali na drugo društvo.

Na taj način je, prema optužnici, bivši partner oštećen za više od 300.000 švajcarskih franaka.

Tužilaštvo traži 23 meseca zatvora!

Zbog svega toga, tužilaštvo traži za Šmidhaltera i drugog optuženog po 23 meseca zatvora uslovno, novčanu kaznu od 10.000 franaka, kao i po 55.000 franaka na ime naknade štete.

Suđenje je zakazano za 27. oktobar pred Okružnim sudom u Brig-Glisu.

Šmidhalter, međutim, odbacuje optužbe.

On tvrdi da je reč o dugogodišnjem sporu sa bivšim poslovnim partnerom i navodi da je tokom istrage utvrđeno da je računovodstvo njegove kompanije vođeno u skladu sa propisima. Poručio je i da sa poverenjem očekuje sudski postupak.

Svetsko prvenstvo pred vratima

Upravo zbog svega toga Swiss-Ski i organizacioni odbor odlučili su da ga privremeno udalje sa funkcija kako bi zaštitili integritet i sposobnost rada obe organizacije.

Organizaciju Mundijala će u međuvremenu voditi potpredsednik Sebastijan Rej i Diego Ciger, član rukovodstva i ko-izvršni direktor Swiss-Ski.

Svetsko prvenstvo u alpskom skijanju u Kran-Montani zakazano je od 1. do 14. februara 2027. godine, a trebalo je da Šmidhalter bude jedan od ključnih ljudi najvećeg skijaškog događaja u Švajcarskoj.

Sada je, međutim, nekoliko meseci pre početka takmičenja, njegovo ime u centru velikog poslovnog skandala.