Rukometaši Partizana doživeli su treći poraz u Ligi šampiona
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PARTIZAN PRESLAB ZA SVETSKOG PRVAKA: Moćni Vesprem bez većih problema slavio u Beogradu
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Rukometaši Partizana doživeli su i treći poraz u Ligi šampiona.
RK Partizan - Vesprem, Liga šampiona 7.10.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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Crno-beli su u utakmici 3. kola u Beogradu izgubili od mađarskog Vesprema sa 37:26 (17:12).
Mađari su upisali i treći trijumf, te su na čelu grupe.
Partizan je samo na početku bio ravnopravan rival protiv ekipe koja je nedavno osvojila titulu svetskog klupskog prvaka.
Međutim, razbranio se golman Nilsen, pa je gost povećavao prednost iz minuta u minut.
Gosti su stekli dvocifrenu prednost, koju su zadržali na kraju meča.
U timu Partizana Uladžislau Kuleš je postigao šest golova, a po tri su postigli Nikola Crnoglavac, Joav Lumbroso i Milija Papović.
Kod gostiju, Ivan Martinović je postigao šest golova, a Igo Deska, Nedim Remili i Mate Ganc-Peto po pet.
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