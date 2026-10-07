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Simin je u drugom kolu, nakon što je u prvom bio slobodan, savladao Ukrajinca Vladislava Kolobova.

Srpski džudista je u osmini finala bio bolji od Kazahstanca Žalgasa Kairole, dok je u četvrtfinalu savladao domaćeg takmičara Omara Rajablija.

Simin je u polufinalu izgubio od Tatoa Grigalašvilija iz Gruzije, a potom je u repesažu za bronzanu odličje pobedio Junhvana Lija iz Južne Koreje.

Zlato je pripalo Grigalašviliju, dok je srebrno odličje osvojio Zelim Tckaev iz Azerbejdžana.

Srbija je danas u kategoriji do 81 kilogram imala još jednog predstavnika, Vasilija Grujičića, koji je u prvom kolu izgubio od Nugzarija Tatalašvilija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ovo je druga medalja za Srbiju na Svetskom prvenstvu u Bakuu, nakon što je Marica Perišić juče osvojila bronzu u kategoriji do 57 kilograma.

(Beta)

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