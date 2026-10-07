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"Ovo sam zacrtao pre 10 godina, kada sam u Hokenhajmu, u Nemačkoj, ostvario ;za Evropu u to vreme rekordnih 8,059 sekundi u klasi automobila sa četiri vuče i originalnom čeličnom šasijom. ;Ponosan sam na svoj tim i sve koji su dali doprinos. Klasa sedam sekundi je svetski vredan rezultat u disciplini drag", rekao je Došljak.

On je na takmičenju u Aradu, koje je održano od 1. do 4. oktobra, vozio Audi RS4.

Došljak je već prvog dana sa 8,041 sekundi popravio svoje najbolje vreme, a rekordnih 7,903 sekundi postavio je u osmini finala.

"Stigao sam do finala, gde sam na startu izleteo sa piste. Išao sam do gornjih granica. Želeo sam rezultat na nivou 7,8 ili 7,7 sekundi, ali automobil nije izdržao", naveo je Došljak.

Član Auto-moto kluba Novi Pazar ocenio je da je konkurencija u Aradu bila žestoka.

"Kao da je u pitanju čuveni Santa Pod, koji sam uvek želeo da vozim. Takmičilo se 164 vozača. Moj kolega iz SAD-a je priznao da nije očekivao tako nešto. Iskreno, nikad nisam bio na jačoj trci", zaključio je Došljak.

(Beta)