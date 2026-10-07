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1/5 Vidi galeriju RK Partizan - Vesprem, Liga šampiona 7.10.2026 Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mađari su upisali i treći trijumf, te su na čelu grupe.

Partizan je samo na početku bio ravnopravan rival protiv ekipe koja je nedavno osvojila titulu svetskog klupskog prvaka.

Svoje utiske posle utakmice izneo je rukometaš Partizana Nikola Crnoglavac.

"Videli smo taj superblok koji su igrali, kako su odigrali protiv jedne velike Barselone. Čestitam im na tome. S druge strane, mi smo se maksimalno pripremali za ovaj meč. Znali smo sve, bukvalno – bilo kakva greška protiv njih, to je gol", rekao je Crnoglavac.

Posebno je ukazao na izdanje golmana Vesprema Emila Nislena, koji je, prema njegovim rečima, dodatno otežao posao Partizanu.

"Imali su golmana koji je branio sve one naše nesigurnosti u napadu, posebno kod šuta. Nama sada ostaje da dobro analiziramo utakmicu i da se što bolje pripremimo za revanš", dodao je Crnoglavac.