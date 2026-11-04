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Bračni par Lekler je u objavi naveo da je njihova ćerka rođena u utorak.

Naredna trka Formule 1 je Velika nagrada Sao Paula u Brazilu, koja se vozi u nedelju.

Šarl Lekler je ranije izjavio da će se truditi da provodi što više vremena kod kuće nakon rođenja deteta, ali i da će nastojati da ne propusti nijednu trku.

Vozač Ferarija je trenutno peti u generalnom plasmanu Formule 1, a ove sezone je ostvario jednu pobedu, na Velikoj nagradi Velike Britanije.

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Kimi Antoneli, Formula 1 Izvor: X