Vozač Ferarija Šarl Lekler postao je otac, objavili su on i njegova supruga Aleksandra na društvenim mrežama.
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ZVEZDA FORMULE 1 SAOPŠTILA NAJLEPŠU VEST! Vozač Ferarija i njegova supruga se oglasili
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Bračni par Lekler je u objavi naveo da je njihova ćerka rođena u utorak.
Naredna trka Formule 1 je Velika nagrada Sao Paula u Brazilu, koja se vozi u nedelju.
Šarl Lekler je ranije izjavio da će se truditi da provodi što više vremena kod kuće nakon rođenja deteta, ali i da će nastojati da ne propusti nijednu trku.
Vozač Ferarija je trenutno peti u generalnom plasmanu Formule 1, a ove sezone je ostvario jednu pobedu, na Velikoj nagradi Velike Britanije.
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