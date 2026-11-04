"Velika mi je čast što ću predstavljati Srbiju na prvom Pap kupu i što ću imati priliku da budem deo ovako značajnog međunarodnog događaja. Svestan sam da me očekuje ozbiljan protivnik i težak meč, ali upravo su takvi izazovi ono zbog čega se bavimo ovim sportom. U ring ulazim maksimalno spreman, motivisan i sa jasnim ciljem, da dam sve od sebe, pokažem kvalitet srpskog boksa i učinim svoju zemlju ponosnom. Poštujem protivnika, ali verujem u svoj rad, pripreme i ono što sam do sad pokazao. Za Srbiju se uvek bori srcem i do poslednjeg gonga", rekao je Simić.