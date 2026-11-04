Slušaj vest

Simić će u kategoriji do 80 kilograma odmeriti snage sa reprezentativcem Kanade Džošom Oforijem.

"Velika mi je čast što ću predstavljati Srbiju na prvom Pap kupu i što ću imati priliku da budem deo ovako značajnog međunarodnog događaja. Svestan sam da me očekuje ozbiljan protivnik i težak meč, ali upravo su takvi izazovi ono zbog čega se bavimo ovim sportom. U ring ulazim maksimalno spreman, motivisan i sa jasnim ciljem, da dam sve od sebe, pokažem kvalitet srpskog boksa i učinim svoju zemlju ponosnom. Poštujem protivnika, ali verujem u svoj rad, pripreme i ono što sam do sad pokazao. Za Srbiju se uvek bori srcem i do poslednjeg gonga", rekao je Simić.

Takmičenje nosi ime po legendarnom mađarskom bokseru Laslu Papu, prvom bokseru u istoriji koji je osvojio tri olimpijska zlata, na Igrama 1948, 1952. i 1956. godine.

Ne propustiteOstali sportoviSPEKTAKULARNA POBEDA MEMIĆA U SEVERNOJ MAKEDONIJI! Srbin hteo dužu još da se bije, sudija prekinuo borbu u drugoj rundi
Balkan Boxing 13
Ostali sportoviSRPSKI BOKSERI KREĆU PO ZLATNU RUKAVICU: Sedam reprezentativaca spremno za veliki izazov u Banjaluci!
Zlatna rukavica
Ostali sportoviČETIRI BRONZE ZA SRBIJU U TRABZONU! Mladi orlovi potvrdili da bokserska budućnost ima sjajan temelj!
Ženski i muški U15 tim Srbije
Ostali sportoviSRUŠIO HITLEROVOG MILJENIKA, A ONDA MU SE ŽIVOT RASPAO! Od heroja nacije do posla u KAZINU: Slava, milioni i mračan kraj legende!
Džo Luis

00:09
Anđela Branković, boks, bokserka, Svetsko prvenstvo, medalja Izvor: Kurir