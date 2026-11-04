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Kad neki tim vodi 4:0 na 2:40 minuta do kraja meča, smatra se da je posao odavno završen.

Međutim ono što se desilo na utakmice NHL lige izmeđuVinipeg Džetsa i Montreal Kanadijensa, koji su Džetsi dobili rezultatom 5:4 ući će u istoriju sporta.

Vinipeg je imao crni niz od pet poraza pre ovog susreta koji je dobio na istorijski način.

Montreal Kanadijensi su imali 4:0 na 2:40 do kraja meča i pored toga izgubili od Vinipeg Džetsa!

Dakle, prvo je na 4:1 smanjio Bauer na oko dva i po minuta pre kraja, da bi Beron na 2 minuta pre kraja utakmice pogodio za 4:2.

Usledio je šok jer je Kajl Konor smanjio na 4:3 u poslednjem minutu, a na 30 sekundi pre kraja utakmice, Vinipeg je sa igračem više došao do izjednačenja kada je strelac ponovo bio Konor, 4:4.

I otišli smo u produžetke. Dilan Semberg je postigao pobedonosni gol i doneo istorijski trijumf Vinipeg Džetsima.

Potpuno neverovatno!