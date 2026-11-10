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Mogli su bar da završe sezonu... Apsurdno vezivanje srpskog sporta za politiku dolazi na naplatu. Ceh će platiti mnogi, a prvi u nizu je rukometni klub Partizan.

Brod koji tone napušten je od strane kormilara. Kako onog na terenu, tako i onog van njega. Predsednik klub, UO klub, kao i trener - napustili su usred sezone RK Partizan. Teško da može neozbiljnije, ali kada vidimo pozadinu sve, postaje jasnije.

- Rukometni klub Partizan je nekoliko godina bio državni projekat. Nisu to krili u taboru crno-belih. Predsednik Miljan Žugić je u nekoliko navrata to isticao. Idila je kratko trajala. Posle promene vlasti na izborima 25. oktobra, jasno je bilo da je Partizan najugroženiji, objasnio je Mozzart sport stanje stvari u Humskoj.

Šta će biti dalje?

Crno-beli nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi (nakon završetka u Ligi šampiona), kao i domaćem prvenstvu. Tim je napustio i najbolji igrač Miloš Kos, a veliko je pitanje da li će na tome da se završi.

Ekipu će u nastavku sezone voditi Miloš Pavlović, prošlogodišnji trener Obilića. Pred njim se nalazi veoma, veoma težak zadatak...

1/6 Vidi galeriju RK Partizan u Ligi šampiona Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Pouka za dane buduće: instant državni projekti su sve, samo ne dobar put za srpski sport. Gde ćete bolji primer od ovoga...