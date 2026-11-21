Slušaj vest

Neverovatna scena dogodila se na Ferarijevom događaju "Finali Mondijali" u Barseloni!

Dva skupocena automobila italijanskog proizvođača sudarila su se na stazi Katalunja, a u centru incidenta našao se jedan od najlegendarnijih bolida u istoriji Formule 1 – F2004, kojim je Mihael Šumaher osvojio svoju sedmu i poslednju titulu svetskog šampiona!

Do nezgode je došlo u 11. krivini, kada je vozač Ferarija 499P Modifikata pogrešno procenio brzinu i tačku kočenja, pa se zakucao u zadnji deo istorijskog bolida. Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje silinu udarca: F2004 je odleteo unapred, prednje krilo je strugalo po asfaltu, a delovi automobila rasuli su se po stazi.

Prema pisanju stranih medija, oba vozača prošla su bez povreda. Nakon sudara izašli su iz automobila, a čak su se i rukovali, iako su oba Ferarija pretrpela oštećenja i nisu mogla da nastave vožnju.

Šteta koja se meri milionima

Ono što čitavom incidentu daje dodatnu težinu jeste vrednost automobila koji su učestvovali u sudaru. Prema proceni italijanske "Gazete delo Sport", njihova zajednička vrednost iznosi oko 18 miliona evra!

Ferari 499P Modifikata predstavljen je 2023. godine i predstavlja verziju hiperautomobila 499P, koji je slavio na čuvenoj trci 24 sata Le Mana. Namenjen je isključivo vožnji na stazi, bez ograničenja koja važe za takmičarske automobile. Jedan primerak ovog modela prodat je na aukciji za čak 8,9 miliona evra.

Bolid Mihaela Šumahera Foto: David Ebener / fototronik.de / imago stock&people / Profimedia

Sa druge strane, F2004 je automobil koji zauzima posebno mesto u istoriji Formule 1. Za njegovim volanom Šumaher je 2004. godine osvojio petu uzastopnu titulu sa Ferarijem, ukupno sedmu u karijeri. Nemac je te sezone ostvario čak 13 pobeda, a bolid je važio za jedan od najdominantnijih u istoriji šampionata.

Koliko je reč o posebnom automobilu govori i njegova procenjena vrednost, koja u zavisnosti od konkretnog primerka i njegove istorije može da dostigne oko devet miliona evra.

Incident se dogodio tokom "Finali Mondijali", tradicionalnog Ferarijevog događaja na kojem se okupljaju vlasnici, kolekcionari i ljubitelji automobila iz Maranela, a na stazi se mogu videti i istorijski bolidi Formule 1.

Snimak sudara ubrzo je obišao planetu, a korisnici društvenih mreža nisu mogli da veruju kakav se incident dogodio.