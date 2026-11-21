Albanska skijašica Lara Kolturi pobednica je slaloma koji je u okviru Svetskog kupa vožen u austrijskom Gurglu.
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LARA KOLTURI POKORILA GURGL: Albanka zablistala u slalomu i ostavila Šveđanke iza sebe
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Kolturi je slavila rezultatom 1:45,74 minuta.
Drugo mesto osvojila je Šveđanka Sara Hektor koja je bila sporija za 0,27 sekundi, dok se na treći stepenik pobedničkog postolja popela njena sunarodnica Ana Sven Larson sa 0,30 sekundi zaostatka.
Posle ove pobede, Kolturi je prva u generalnom plasmanu Svetskog kupa sa 260 bodova, druga je Nemica Ema Ajher sa 192, dok je Hektor treća sa 150 bodova.
Kada je reč o poretku u slalomu, Kolturi je i tu prva sa 180 bodova, a slede je Ajher sa 132 i Sven Larson sa 105 bodova.
(Beta)
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