Austrijski ski skakač Stefan Embaher pobedio je na prvom takmičenju nove sezone Svetskog kupa u norveškom Lilehameru.
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EMBAHER LETEO DO TRONA: Austrijanac dominirao u Norveškoj, branilac titule ostao bez bodova
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Embaher je slavio sa osvojenih 278 bodova, odnosno skokovima od 141 i 140,5 metara.
Drugo mesto osvojio je Norvežanin Halvor Egner Granerud sa 265,9 bodova, dok je treći bio Austrijanac Rafael Cimerman.
Slovenac Domen Prevc, branilac titule, loše je počeo novu sezonu, pošto je takmičenje u Lilehameru završio tek na 50. mestu.
Skakače sutra na istoj skakaonici očekuje drugo pojedinačno takmičenje sezone.
(Beta)
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