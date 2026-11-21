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U Konferencijskoj sali hotela "Balašević" svečano je otvoreno 39.Međunarodno otvoreno prvenstvo Beograda "Trofej Beograda", na kome je učešće uzelo više od stotinu takmičara. Prisutnima su se obratili v.d.izvršnog direktora ŠSB Ognjen Pejčinović i predsednik ŠSS Andrija Jorgić, koji su simboličnim povlačenjem prvog poteza označili početak takmičenja.

U svom obraćanju Jorgić je pozdravio sve učesnike,poželevši im puno uspeha, i zahvalio se Šahovskom savezu Beograda na odličnoj organizaciji.

1/4 Vidi galeriju SVEČANO OTVOREN 39."TROFEJ BEOGRADA" Foto: Šahovski savez Srbije, Šahovski Savez Srbije

- Šahovski savez Srbije uvek će biti prijatelj i partner Šahovskom savezu Beograda, a tradiciju ovog turnira koja traje 39 godina svakako trebamo i sačuvati. Koristim priliku i da pozovem sve šahiste da uzmu učešće i na rapid turniru "Trofeju Beograda" koji će biti održan 27.decembra, poručio je Jorgić.

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