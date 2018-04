(VIDEO) SENZACIJA! HRVAT NA KLUPI SRBIJE: Svestan sam da će me moji prozivati, ali briga me za to

''Vodio sam neformalne razgovore sa nekim ljudima. Što se mene tiče ja bih vrlo rado prihvatio da sednem na klupu Srbije, čak i za manje finansijske uslove nego što dobijam u drugim državama jer puno vremena provodim u beogradu. Mislim da bi smo mogli nešto da napravimo, otkrio je Kljajić.

Kao igrač bio je olimpijski pobednik 1996. u Atalanti i srebrni na Evropskom prvenstvu dve godine ranije u Portugaliji, sa Zagrebom je dva puta osvojio Kup šampiona i jednom Superkup Evrope, a između ostalog tri puta je podizao trofej namenjen pobedniku Kupa Jugoslavije (dva puta sa Medveščakom).

Nekadašnji reprezentativac Jugoslavije (69 mečeva) i Hrvatske (145) u intervjuu za "Sport klub" pričao je o aktuelnom rukometnom trenutku i razočaravajućim rezultatima reprezentacija iz regiona na nedavnom Evropskom prvenstvu, greškama u rukovođenju srpskim i hrvatskim timom, eventualnoj ponudi da preuzme "orlove", poremećenom sistemu vrednosti, šansama Vardara da odbrani trofej u Ligi šampiona, ali i velikoj privrženosti Beogradu.

"Ja sam Hrvat i pitanje je kako bi ljudi ovde prihvatili da Hrvat vodi Srbiju. Ja ne bih imao problem, znam da bi me prozivali i u Hrvatskoj, ali ja sam profesionalac. Mislim da rukovodstvo RSS može da obezbedi određen novac koji bi mene zadovoljio. Ipak, ne zavisi od mene, već od drugih faktora."

Kljaić je odlično upoznat u potencijal srpskog tima i iznenađen je konstantnim neuspesima na velikim takmičenjima.

Kljaić je poznat po britkom jeziku i uvek je pričao ono što misli. Nikad se nije dodvoravao vlastodršcima i zbog svojih stavova u Hrvatskoj nije baš omiljen u rukometnim strukturama.

"Hrvatska ima odlično organizovan savez, strašnu logistiku i odličan izbor igrača. Posle prelaznog perioda i povlačenje generacije Balića opet smo imamo ekipu za sam vrh i borbu za zlato. Mislio sam da ćemo dogurati do finala EP, a malo mi je glupo da analiziram jer će reći "on je pametan i pljuje po svemu". Najveća greška bila je u izboru trenera golmana, oni su najviše podbacili. To sam rekao Červaru u lice šest meseci pre šampionata i nažalost moja predviđanja su se obistinila. Drugi problem bili su mladi igrači, dosta osetljivi i možda su se nepotrebo prerano potrošili tokom EP. Hrvatska je bila peta, ali sve osim medalje je neuspeh," ističe Kljaić koji smatra da Slovenija i Hrvatska imaju najveći izbor kvalitetnih igrača.

Kurir sport/Sport klub

Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir