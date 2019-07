POSLE SKANDALA U AUSTRIJI: TCR Evropa izbacuje Borkovića, a on je već napustio šampionat!

Uprava TCR Evropa izbacila je danas iz ovogodišnjeg šampionata srpskog automobilistu Dušana Borkovića zbog "nedopustivog ponašanja", a on je rekao da je odlučio da napusti to takmičenje nezadovoljan statusom i odlukama koje smatra štetnim po svoj tim

Na sajtu TCR Evropa navodi se da je Borković prošlog vikenda, posle druge trke u Austriji, "gurnuo jednu ženu na automobil", kako bi došao do vozača s brojem 25 i da je posle tolerisanja prethodnog incidenta, ali i nasilja, izbačen iz takmičenja.

"Zbog činjenice i da je ponovio ponašanje posle događaja iz Monce 2018. godine, on će biti prijavljen Medjunarodnoj automobilskoj federaciji i relevantnim organima", navodi se u saopštenju.

Borković je u saopštenju naveo da se nezadovoljan statusom u ovom takmičenju i štetnim odlukama po njegov tim, koje su kulminirale na poslednjoj trci u Austriji, povukao sa trka u nastavku šampionata.

Navodi da je tu odluku doneo pre trke u Austriji, "gde ga je u samom finišu trke na nesportski način izbacio vozač Pansijatis, kada se nalazio na četvrtoj poziciji i bio nadomak važnih bodova".

"Nadao sam se da su problemi bili privremeni i da ne postoji loša namera prema meni i mom timu. Ali, kako je vreme prolazilo, shvatio sam da se ništa ne poboljšava i da iz vikenda u vikend dolazi do incidenata iz kojih, po pravilu, izlazim oštećen, bez kaznenih mera po vozače koji su bili inicijatori takvih situacija. Takav odnos me je frustrirao da više nisam mogao da izdržim, a da ne porazgovaram o tome s vozačem koji je, ničim izazvan, napravio problem na stazi u Austriji", naveo je Borković i dodao da je tada "došlo do manje rasprave" posle čega je dobio zabranu TCR Evropa.

Borković je naveo da drugi vozač nije kažnjen i da "ne može više da trpi nepravdu" i odluke koje "uništavaju njegove ambicije i planove celog tima". ; U saopštenju se dodaje da Borković ima nekoliko mogućnosti za nastavak karijere u drugim šampionatima o čemu će obavestiti javnost.

