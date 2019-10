ŠTA VI UOPŠTE RADITE?! VK Novi Beograd obratio se otvorenim pismom predsedniku VSS Viktoru Jeleniću (FOTO)

Saopštenje VK Novi Beograd vam prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine Jeleniću,



Verovali smo da poteze koje ste vukli poslednjih meseci su bili posledica nesnalaženja, pa smo se nadali da ćete to i sami uvideti.



Sada vidimo da je u pitanju ogromno neznanje, a i dalje se nadamo ne i loša namera, pa smo zato odlučili da se ovako obratimo vaterpolo i sportskoj javnosti, u pokušaju da sprečimo Vaše eventualne nove poteze koje urušavaju ovaj trofejni srpski sport.



Pritom ovoga puta nećemo otvarati temu kako smo dospeli u situaciju da srpski vaterpolo prvi put nema predstavnika u Ligi šampiona i da su svi srpski klubovi već u septembru mesecu ispali iz svih evropskih takmičenja, takođe po prvi put u našoj istoriji.



To je tek za posebnu analizu, koju se nadamo da ćete napraviti i sa njom nas blagovremeno upoznati.



Kao član našeg vaterpolo saveza želimo da Vam ukažemo na brojne greške i nedoslednosti u Vašem rukovođenju istim.



Podsećamo Vas na inicijativu svih srpskih prvoligaša iz marta meseca, oko predloga izmene sistema takmičenja sa jasnom željom da se nacionalnoj vaterpolo ligi da prioritet u odnosu na Regionalnu ligu (potpisnici akta su svi klubovi prve lige osim Crvene zvezde, Zemuna i Niša) ostala je bez Vašeg odgovora, jer čak niste klubove udostojili ni jednim najobičnijim pismom, da im bar kažete je predlog glup, ako ništa drugo, već ste nastavili da prećutno promovišete Regionalni sistem takmičenja, koji je svakako potreban, ali ne na uštrb našeg nacionalnog prvenstva.

Onemogućili ste klubove koji godinama ulažu u mlade igrače kao što su VK Banjica, VK Stari grad, VK Spartak, VK Beograd i mnogi drugi, da se takmiče sa najboljim srpskim timovima u okviru našeg nacionalnog prvenstva, a da Regionalno takmičenje igra onaj ko želi, a ne obrnuto. Danas je uslov za srpsku ligu, učešće i rezultat u regionalnom takmičenju, što ne postoji nigde u svetu.



Jedini smo sport i liga na svetu, gde ne možete da igrate završnicu nacionalnog prvenstva, ukoliko se ne takmičite u Regionalnoj ligi, pošto je takmičenje u Regionalnoj ligi uslov da biste igrali završnicu srpskog prvenstva.



Tako nešto ne postoji nigde u svetu i zaista ne možemo da verujemo da takav nakaradan sistem takmičenja i dalje podržavate.

Posebna je priča što menjate pravilnike u nižim ligama, kako kažete da biste podigli ozbiljnost takmičenja, a onda kada klubove izložite dodatnim troškovima, sistem obesmišljavate u zavisnosti od Vaših simpatija ili antipatija prema nekom klubu, tako što pored ekipa koje su se plasirale kroz takmičenje u viši rang, puštate i one koje to nisu ostvarile kroz takmičenje, a “izrazile su želju”, kako je zvanično objašnjeno. Mogli ste to da kažete i pre samog takmičenja, ako je cilj omasovljenje, a ne da ponižavate trenere i igrače koji su se u njemu takmičili.

Gospodine Jeleniću pošto od momenta kad ste izabrani za predsednika VSS-a, na svakom mestu insistirate na tome da ste Vi u stvari produžena ruka predsednika Republike, gospodina Vučića, a istovremeno nismo baš sigurni da bi se predsednik Vučić složio sa svim stvarima koje radite za srpski vaterpolo, ukoliko bi sa njima bio i upoznat. Odlučili smo zato da javno ukažemo na neke stvari, pa možda predsednik pročita šta sve kao njegova ”produžena ruka” i u njegovo ime radite.



Prvo, želimo da napomenemo da smo zaista neizmerno zahvalni i njemu i Vladi Republike Srbije zbog pomoći u rešavanju problema u kojem funkcionišu naši klubovi.

To niko nikad pre njih nije uradio i mi to neizmerno poštujemo, iako kao klub skoro ništa od tog novca videli nismo, ali to već nije njihova krivica.



Duboko verujemo da je njihova namera i novac koji su uplatili VSS, bila jasna i precizna, sa ciljem da se osnaži srpski vaterpolo i da se razvijaju centri kao što su Subotica, Niš, Valjevo, Kragujevac, Šabac... Iz tog razloga nismo sigurni, da kako predsednik Vučić, tako i Vlada RS znaju da umesto toga, Vi ste svojim potezima odlučili da prioritet bude razvoj crnogorskog hrvatskog i slovenačkog vaterpola i njihovih centara, Šibenika, Splita, Kotora ili Dubrovnika..



Ako je to bio cilj onda treba stvari nazvati pravim imenom i reći da je Vlada RS generalni sponzor Regionalne, hrvatsko crnogorsko slovenačke vaterpolo lige, a ne srpske.



Mi nešto ne verujemo da je to zaista bio primarni cilj!



Da ne pominjemo činjenicu da ni dan danas se ne zna koliko je tačno novca podeljeno kojim klubovima, po kom kriterijumu i kom osnovu, već se taj podatak ljubomorno čuva, kako od javnosti tako i od vaterpolo sveta, kao da to nije novac svih građana Srbije, već Vaš lično.



Jedino što znamo I to iz razgovora sa klubovima, a ne kao zvaničan podatak VSS-a, jeste da je preko 90% dodeljenih sredstava otišlo na 7 klubova koji igraju Regionalnu hravatsko crnogorsko slovenačku ligu.



27 klubova Prve i Druge srpske lige, dobilo je ostalih 10% sredstava.



Zato smatramo da je vreme da srpskoj sportskoj javnosti, a i Predsedniku Vučiću, na koga se stalno pozivate, objasnite šta radite i gde trošite dobijeni novac. Po kojim kriterijumima, kojim osnovama i zašto imate najnakaradniji sistem takmičenja na svetu, gde uslov za takmičenje u srpskoj ligi zavisi od učešća u Regionalnoj ligi.

Sigurni smo da novac koji je savez dobija po osnovu razvoja klubova, niti Vlada RS niti sam Predsednik Vučić, ne žele da ga ovako trošite. Verujemio da nam trebaju jake utakmice u Obrenovcu, Kraljevu, Subotici, Nišu, a ne Makarskoj, Korčuli, Kranju ili Šibeniku.

Nažalost nastavak Vaših nedoslednosti i autokratije ogleda se i u sledećem:

Predmet Petra Tomića, omladinskog reprezentativca države, na arbitraži OKS kao drugostepenog sportskog arbitražnog organa 01/I-01/2019-4 protiv VK Partizan sa zahtevom za raskid Ugovora jer nije ispunjavao svoje obaveze prema igraču, presuđena je pozitivno u korist Petra Tomića I samim tim omogućeno mu je da izabere novi klub.



Odbijanje registracione komisije VSS da po zakonu registruju igrača Petra Tomića za njegov novi klub I pored odluke SSA (stalna samostalna arbitraža) OKS je čin samovolje i flagrantnog kršenja svih relevantnih zakona u zemlji I podložni su krivičnoj prijavi.



SSA OKS je nezavisan i samostalan organ čije su odluke obavezujuće za sve saveze članice OKS, tako i Vaterpolo savez Srbije (VSS).



Simptomatično je i to da kada Vam se klubovi obrate kao prvostepenom organu, matičnom savezu, za arbitražu Vi ne činite ništa već predmete I zainteresovane strane u postupku šaljete na SSA OKS izbegavajući da preuzmete odgovornost, a kada SSA OKS donese presudu, Vi ne postupate ni po tome!



Podsećamo da je VSS dužan da postupi po odluci SSA OKS po članu 43. stav 5 I 6 Pravilnika o statusu, registraciji I pravu nastupa igrača!



Moramo da Vas pitamo:”Šta Vi uopšte radite?”



Da li Vaša samovolja I Vaš prezir prema nekome ili nečemu Vam dozvoljava da kršite zakone i sportske pravilnike i da time na pravdi Boga uništavate karijeru jednog mladog vaterpoliste I reprezentativca ove zemje, koji umesto danas da je u bazenu, Vašom nelegalnom odlukom sedi na tribinama?

Da li i ovo radite kao produžena ruka predsednika Vučića, kako volite sami da kažete?

Vaterpolo klub Novi Beograd će sve činiti, kao i do sada, da da svoj maksimalni doprinos jačanju srpskog vaterpola. Vratili smo u zemlju jednog od najvećih igrača svih vremena, a danas jednog od najboljih i najperspektivnijih trenera sveta, Vladu Vujasinovića, vratili smo u zemlju Dimitrija Rističevića, prvog golmana naše A selekcije, koji je bio jedan od najboljih naših igrarča na ovogodišnjem SP, zatim smo vratili još nekoliko igrača iz inostranstva, doveli smo takođe u zemlju jednog od najbojih trenera sveta za mlađe kategorije Sašu Anastasijevića, pod čijom su rukom ponikle generacije srpskih reperezentativaca. I sve to u cilju jačanja naših klubova I srpskog vaterpola. Radimo vredno sa mladima I uvek ćemo biti tu za sve što treba srpskom vaterpolu I organizacija na čijem ste čelu I u nama ćete uvek imati saveznika jer mi drugi savez nemamo, ali Vas još jednom najlepše molimo, da dokažete da ste dorasli mestu na kojem se nalazite.



Nemojte da zloupotrebljavate poverenje predsednika Vučića koje očigledno posedujete, da ne idete okolo I vaterpolo svetu pretitie sa gospodinom Ivicom Kojićem, šefom kabineta predsednika Vučića, jer to rade samo diletanti, a ne ozbiljni ljudi. A mi duboko verujemo da Vi diletant niste.



I da na posletku, ne koristite poziciju predsednika saveza, da biste vodili Vaše lične ratove, već da svo znanje i energiju usresrediite na razvoj, pre svega srpskog, a ne hravtskog, crnogorskog ili slovenačkog vaterpola.



Vreme je da počnete da radite u interesu srpskih klubova bez kojih će vaterpolo prestati da postoji na vrhunskom nivou na koji smo svi mi navikli i našu I svetsku sportsku javnost. Da konačno organizacija kojom rukovodite počne da radi svoj posao shodno renomeu koji naš savez ima u zemlji i svetu!



Iskreno I u nadi da ćete razumeti naše reči dobronamerno I time pomoći celokupnom srpskom vaterpolu, a i sebi.



Sportski pozdrav!

VK Novi Beograd

