PETAR NENADIĆ PODIGAO BURU: Hrvati su daleko ispred nas! Stranac jedino rešenje, 95% srpskih trenera stalo u vremenu...

Najbolji igrač Evrope po EHF-u bio je iskren po pitanju stava o novom selektoru reprezentacije koji bi trebalo da okupi najbolje srpske igrače.

Po njegovom mišljenju, to mora biti isključivo stranac, jer je 95% domaćih trenera zaostalo u vremenu i prostoru.

"Od 2006. godine, poslednjih 14 godina, mi nismo imali dobrog trenera. Hajde, bio je tu Sead Hasanefendić, ali njemu treba vremena. Tu je sedam dana bio i Ljubo Vranješ, ali svi su drugi bili... da ne kazem ne znam šta. Stranac nam je jedino rešenje, nema drugog izlaza jer 95% srpskih trenera je stalo u vremenu i prostoru. Bilo koji stranac da dođe, doneće nam boljitak. Oni se bave rukometom, zovu naše trenere, raspituju se o igračima, a naše to baš i ne zanima. Da li je to zbog ega ili neko misli da je najpametniji, ne znam", rekao je Petar Nenadić.

Nenadić je potom Srbiju uporedio i s Hrvatskom:

"Zabrinjavajuće je što nama igrači ni ne dolaze, Hrvatska konstantno uvodi nove talente, daje im šansu i svaka im čast. Vrhunski Hrvati rade s novim igračima, a kod nas ih je jako malo, a i oni koji valjaju, otići će negde gde ne bi trebalo. Postoji i kod nas igrača krivica zašto je to tako, nije to sporno... Ali, nervira me jer niko neće da preuzme odgovornost, već se sve radi od danas do sutra, niko nema viziju", zaključio je Petar Nenadić.

Kurir sport

Kurir