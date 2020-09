PREZIRE SVE ŠTO JE SRPSKO, A U SRBIJI GRADIO KARIJERU Ovaj Crnogorac bi voleo da PADNE KRV posle poraza Mila Đukanovića!

Direktor reprezentacije Crne Gore, Draško Mrvaljević i selektor najboljeg tima naše države, Zoran Roganović, pridružili su se akciji pomoći u teškoj situaciji izazvanoj virusom korona. Proslavljeni rukometaši donirali su 100 paketa namijenjenih kao pomoć najugroženijim cetinjskim porodicama. @drasko_mrvaljevic @roganovic23 Foto: @ivanovicphoto @hfmontenegro

A post shared by reprezentacija.me (@portal_reprezentacija.me) on Apr 9, 2020 at 1:39pm PDT