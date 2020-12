KAO U DOBA JUGOSLAVIJE! Boks se vratio kući, i to kako - večitim derbijem o kojem priča i region! FOTO

Pod svodovima sportske hale u Ljutice Bogdana 1 zasijali su “večiti” punim sjajem. U prvom derbiju Superlige Srbije 2020/21 koje je održano u okviru prvog kola, BK Crvena zvezda i BK Partizan nakon višegodišnje pauze na velikoj boks sceni naše zemlje vratili su se silovito, onako kako su ljubitelji plemenite veštine želeli i očekivali. U hali sportskog društva Crvena zvezda u organizaciji Boksersog saveza Srbije, pod generalnim pokroviteljstvom lige MTS –om, uz direktan TV prenos na TV Arena Fight održana je bitka u devet težinskih kategorija, na kraju, u foto finišu, pobedu je odneo domaćin, rezultatom 12:10.

Poklonici boksa imali su razloga da uživaju u borbama koje su prikazali glavni akteri magičnog četverougla oba kluba, ali samo putem malih TV ekrana. Takmičenje je održano pod strogim merama zaštite, uz striktno pridržavanje epidemioloških mera propisanih od Kriznog štaba Vlade Srbije, bez publike.

”Nije bilo lako, ali pobeda je tu, bodovi su otišli na naš konto, a to je ono čemu smo težili i za šta smo se spremali i borili. Partizan je očekivano pružio veliki otpor čemu svedoči I tesan rezultat. Znali smo da neće bili lako, da će nijanse odlučiti pobednika i drago nam je da smo mi bili tim koji je iz ovog derbija izašao sa osmehom na licu. Sada smo još više motivisani za nastavak lige, idemo dalje u nove pobede” – istakao je Nenad Jovanović as BK Crvena zvezda.

Glavni trener “crnobelih”, bivši srpski reprezentativac u superteškoj kategoriji, neporažen na profi sceni Mane Marčeta zadovoljan je učinkom svojih pulena.

“Iako nismo upisali pobedu ponosan sam na moje momke, dali su sve od sebe i pružili sjajnu partiju protiv domaćina. Ovaj put pobeda je otišla u ruke našeg rivala koji je pružio partiju za svaki respekt. Pred nama je sada veliki rad, novi mečevi I izazovi kroz koje ćemo se boriti za pobede koje će nadomestiti ovaj gubitak prvog kola, a Zvezdu čekamo na proleće na našem terenu da uzvratimo pobednički udarac” – zaključio je prvi strateg BK Partizan Mane Marčeta.

U ostalim mečevima najveće iznenađenje je napravila Rokica Loznica, predvođena iskusnim trenerom Draganom Vasiljevićem Durungom koji je ujedno i selektor svih juniorskih selekcija Srbije.

Rezultati održanih mečeva 1. kola Superlige Srbije 2020/21: Crvena zvezda – Partizan 12:10 (juniori: do 57 kg Dženis Vanić – Vladimir Beriša 0:2, go 60 kg Radomir Jovanović (CZ) bez rivala i borbe 2:0, seniori: do 54 kg Anes Papić (CZ) bez rivala i borbe 2:0, do 57 kg Aleksandar Stojanović – Lazar Arsić 0:2, do 60 kg Kristijan Jovanović – Miroslav Ivanović 2:0, do 64 kg Nenad Jovanović – Sava Mitić 2:0, do 69 kg Džejlan Toskić – Vladimir Đorđević 2:0, do 75 kg Sandro Poletan – Igor Rogić 2:0, do 81 kg Nikola Kamaljević – Aleksa Marković 0:2, do 91 kg Milosav Savić (Partizan) bez rivala i borbe 0:2, +91 kg Milutin Stanković – Miloš Veletić 0:2

Vojvodina - Rokica Loznica 4:16 (juniori: do 69 kg Miloš Nikolić – Uroš Milošević 0:2, seniori: do 54 kg Darko Đukanović (Rokica) bez rivala i borbe 0:2, do 57 kg Kristijan Trpka – Indir Vračić 0:2, do 60 kg Nikola Dragoljević – Mladen Boljkovac 0:2, do 64 kg Bojan Timotijević – Edin Suljić 0:2, do 69 kg Dušan Prica – Rastko Simić 0:2, do 75 kg Ognjen Đurđev – Aleksandar Šerifović 0:2, do 81 kg Bojan Stanojlović – Stefan Lekić 2:0, do 91 kg Đorđe Nikolić – Srđan Radaljac 2:0, +91 kg Dušan Krstin – Dašo Simeunović 0:2

Naisus - Sombor 8:14 (BK „Naissus“ – BK „Sombor“ 8:14 (juniori: do 54 kg Jovan Kostić – Aleksa Stanojević 2:0, do 60 kg Ognjen Mitrović (Naissus) bez rivala i borbe 2:0, seniori: do 54 kg Rade Joksimović (Sombor) bez rivala i borbe 0:2, do 57 kg Stefan Pavlović – Omer Ametović 0:2, do 60 kg Nemanja Gavrilović – Sejdi Nazif 0:2, do 64 kg Nikola Lazarević – Moja Gilbert 0:2, do 69 kg Petar Stošić – Antonio Bisset 0:2, do 75 kg Dejan Dašić – Vladimir Gubaš 2:0, do 81 kg Slobodan Jovanović – Miloš Janković 2:0, do 91 kg Veljko Ražnatović (Sombor) bez rivala i borbe 0:2, +91 kg Sanel Hasanović – Vladan Babić diskvalifikacija u 2. rundi 0:2.

Odloženo: Radnički Beograd - Radnički Kragujevac.

