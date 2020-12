JOŠ NE PLANIRA PENZIJU! O' Saliven: Imam još tri ili četiri godine vrhunskog snukera

Šestostrki svetski prvak Roni O'Saliven ocenio je danas da ima još tri ili četiri godine snukera na vrhunskom nivou i da posle toga planira da pokrene novu seriju takmičenja, što bi mu omogućilo da prestane da bude "rob" teškog kalendara.Aktuelni svetski prvak rekao je da je na njega uticao gust raspored takmičenja, ali da želi da nastavi da igra snuker i u svojim pedesetim godinama, na turnirima za starije igrače koji još nisu spremni da se priključe Seniorskom turu.

"Prihvatio sam to da imam još maksimum tri ili četiri godine igranja na najvišem nivou. Ne želim da igram duže od toga, pa u sledeće tri godine želim da uživam uz pogled na takmičenje koje bi možda bilo više prilagodjeno onome koliko želim da igram. Mogu da se takmičim, ali neću da budem rob igranja turnira za turnirom", rekao je O'Saliven za Metro, preneo je Eurosport.

Ove sezone, koja je poremećena pandemijom korona virusa, kalendar je bio zgusnut, pa su od 16. novembra do 20. decembra igrana četiri turnira u Milton Kinsu - Otvoreno prvenstvo Severne Irske, Otvoreno prvenstvo Ujedinjenog Kraljevstva, Otvoreno prvenstvo Škotske i Gran pri.

"U trenutnoj situaciji ne mogu da igram i takmičim se, oni bukvalno igraju svakog dana. To je svakog dana. Nema pauze izmedju turnira. Želeo bih da igram do sredine pedesetih godina i dalje mislim da mogu da pravim maksimalne brejkove i da igram na veoma visokom nivou. Ne mislim da ću moći da se takmičim iz nedelje u nedelju, jednostavno se fizički ne oporavite", naveo je on.

"Primetio sam da ako odem do završnice turnira, onda sam dva ili tri dana posle toga razbijen. Ne mogu da zadržim korak sa mladjima, nije to toliko fizička stvar, to je više psihička i stvar godina", dodao je 45-godišnji Englez.

On namerava da napravi novo takmičenje za starije igrače, koji su i dalje kvalitetni za odlazak na Seniorski tur i naveo je slučajeve Marka Fua i Džejmsa Vatane, koji su se povukli iz takmičenja.

"Uvek mogu da idem na egzibicije, ali lepo je imati platformu. Nešto kao Seniors tur, ali mislim da nisam spreman za to, želeo bih nešto izmedju, gde su igrači i dalje sposobni da prave brejkove od 147 poena i da igraju na veoma visokom nivou, ali smo svi na istim 'terenima'", rekao je O'Saliven.

"To bi moglo da bude osam do 10 turnira, tako nešto. To je onda kada završimo na glavnoj sceni, ali i dalje želimo da igramo ali verovatno nismo dovoljno dobri ili dovoljno mladi da se takmičimo na istom terenu sa njima. Mislim da ne bi bilo fer ići na Seniorsko, ali ima praznina u sredini za turnir osam snukeraša ili 12. Igrati protiv onih koji su malo stariji, ali koji i dalje mogu da igraju dovoljno dobro", dodao je jedan od najboljih snukeraša svih vremena.

