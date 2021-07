PUCA NA OLIMPIJSKO ZLATO! DŽUDISTA ALEKSANDAR KUKOLJ ZA KURIR: Osećam se dobro, kao i uvek imam najviša očekivanja!

Evropski prvak i svetski vicešampion u džudou Aleksandar Kukolj spreman je da se okiti zlatnom medaljom na predstojećim Olimpijskim igrama (OI) koje će se održati u Japanu od 23. jula do 8. avgusta!

U razgovoru za Portal Kurira iz dalekog Tokija, Kukolj kaže da kao i uvek puca na najviši plasman.

- Na pripremama sam u Tokiju od nedelje, 11 jula. Ovde treniram dva puta dnevno, ogromna je vrućina. Trenutno mi je najveći problem kilaža, branim je kako znam i umem, ali nije lako...

Posle Svetskog prvenstva nastavio sam da treniram i održavam formu koliko je god moguće, tako da nije bilo mnogo prostora i vremena za manevar.

Osećam se dobro. Kada kilaža padne, osećam se malo iscrpljeno, ali to su sve kratke oscilacije, od treninga do treninga, jer bukvalno na ovoj vrućini posle par borbi izgubim i po nekoliko kilograma, a onda je to teško nadoknaditi do sledećeg treninga. To ne bi bio neki preveliki problem da sam sa kilažom recimo 105 kilograma, ali, svi znaju da sam nov u kategoriji do 100 kilograma i da i dalje nisam pun sa kilogramima i nikako mi ne ide u prilog da mi kilaža ide dole. Tako da mi je kilaža trenutno najveći problem i izazov u pripremnom periodu - kaže Kukolj.

foto: Profimedia

I pored ovog problema, naš proslavljeni džudista puca od optimizma.

- Pripremljen sam, verujem, dobro. Osećam se bolje kada krenem u poslednju fazu priprema, kada osvežim organizam i telo i polako počinjem da se pripremam za borbu.

Očekivanja su kao i uvek najviša. Ja prvo od sebe očekujem najviše i samo se nadam da ću na dan takmičenja biti na visini svojih mogućnosti. Ako to uspem da uradim kao na Svetskom prvenstvu, mislim da će sve biti kako treba - pun je samopuzdanja Aleksandar Kukolj.

Kukolj, je podsetimo, na nedavno održanom Svetskom prvenstvu u džudou u Budimpešti osvojio srebrnu medalju.

foto: Zorana Jevtić

PETORO SRPSKIH UZDANICA

Na Olimpijskim igrama u Tokiju boje Srbije u nacionalnom kimonu braniće pet reprezentativaca Džudo saveza Srbije.

Na olimpijskom tatamiju na najvećem svetskom sportskom takmičenju, nadmetaće se naši trofejni džudisti Milica Nikolić (do 48 kg), Marica Perišić (do 57 kg), Anja Obradović (do 63 kg), Nemanja Majdov (do 90 kg) i Aleksandar Kukolj (do 100 kg).

foto: Džudo savez Srbije

- Kao što sam rekao i posle Svetskog prvenstva u Japanu, u septembru 2019. godine, naša realnost je bila pet do šest plasmana na Olimpijske igre.

Sa zadovoljstvom čestitam svima koji su doprineli da ostvarimo ovaj rezultat i ističem da nas je ova generacija navikla na vrhunske rezultate, što je odlična sinergija rada Saveza, klubova, trenera i svih onih koji su uključeni u njihov rad. Odlična komunikacija i sistemski rad rezultirali su sa pet plasiranih takmičara za Olimpijske igre - rekao je Ivan Todorov, prvi čovek Džudo saveza Srbije.