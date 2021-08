VREME JE ZA BRAK I DECU! Milica Mandić zbog OVOG FRAJERA blista od sreće: Kraj Marka sam ispunjena, srećna i kompletna!

Olimpijska šampionka u tekvondou Milica Mandić već osam godina uživa u skladnoj vezi sa Markom Đuričićem, koji je takođe uspešan tekvondista.

Nakon osvojenog zlata u Tokiju Milica je odlučila da stavi tačku na svoju blistavu karijeru i posveti vereniku sa kojim planira da formira porodicu.

foto: Profimedia

Milica ističe da je došlo vreme za brak i decu.

"Nas dvoje smo dugo zajedno, vereni smo i svadba je logičan sled okolnosti. Iskreno, jedva čekam taj drugi deo života posle sporta. Ove godine Marko i ja smo proslavili osam godina veze, a sada ćemo to krunisati brakom. Dugo to čekamo i istinski se radujemo što ćemo osnovati porodicu. Koliko dece planiramo, o tome ne želim da pričam i to će ostati među nama" rekla je Milica Mandić u intervjuu za Informer.

Naša olimpijska šampionka je otkrila da su njih dvoje planirali da se venčaju još prošle godine, međutim, korona im je pokvarila planove.

"Zbog čitave ove situacije sa koronavirusom sve smo odložili, a sada, pošto planiram da se penzionišem, odnosno okončam karijeru profesionalne sportistkinje imaću više vremena da se posvetim tom segmentu života i veoma se radujem novim izazovima. Konačno je došlo vreme da se fokusiram samo na nas dvoje", kaže zlatna Milica.

Milica ističe da joj je verenik Marko, koji se takođe bavi tekvondoom, velika podrška u životu i karijeri.

"On je prvi momak koji je uvek tu za mene. Navija i bodri me. Kraj njega sam ispunjena, srećna i kompletna. Imala sam sreću da ga upoznam. Oduvek mi je bilo važno da imam stabilnu vezu i osobu na koju mogu da se oslonim. Marko zna koliko ume da bude teško i u potpunosti me razume. Najviše cenim baš tu njegovu bezuslovnu podršku koju osećam od početka. Biti iskreno srećan zbog tuđeg uspeha retka je vrlina. Mnogo puta me je motivisao i terao da pružim više nego što sam mislila da mogu. Pored mnogo povreda koje je imao, uvek je nastavljao borbu do kraja, vraćao se na borilište bez ikakvih zadrški i kolebanja. Zato me i inspiriše, kako na treningu, tako i na takmičenju".

foto: Stefan Stojanović

Zanimljivo, Milica je svog dragog upoznala na parteru! Zajedno su trenirali u tekvondo klubu Galeb i odmah se rodila ljubav.

"S Markom delim sve! Najlepši deo ovog posla mi je što on i ja treniramo zajedno. Podržavamo jedno drugo i pobeđujemo. Koliko je on mene usrećio, toliko sam i ja njega", otkriva Milica.

Kurir sport/Informer