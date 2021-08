HOĆE DOMAĆINSTVO Kadetkinje u još jednoj prilici da izbore plasman u A diviziju, RSS podneo kandidaturu za organizaciju takmičenja

Evropska rukometna federacija (EHF) raspisala je zvaničan poziv za učešće i kandidaturu organizacije dodatnih kvalifikacija za plasman u A diviziju U17 i U19 ženskih rukometnih selekcija za Evropsko prvenstvo 2023. godine.

Najbolje plasiranih 13 selekcija sa Evropskog kadetskog prvenstva održanog u Crnoj Gori (5-15. avgust 2021) obezbedilo je učešće u A diviziji Evropskih prvenstava 2023. za rukometašice uzrasta do 17 i do 19 godina. Još dve selekcije su izborile direktan plasman u najviši rang takmičenja za mlade rukometašice, a to su pobednice dva turnira B divizija održanih u Gruziji i Litvaniji.

Preostalo je još jedno mesto u elitnom rangu takmičenja za uzrasne kategorije do 17 i do 19 godina na Evropskom prvenstvu 2023, a za to mesto su predviđene dodatne kvalifikacije u kojima će učestvovati i kadetska selekcija Srbije.

Pobednik dodatnih kvalifikacija obezbediće učešće na Evropskom prvenstvu A divizije 2023, a takmičenje u elitnoj diviziji obezbeđuje i dve godine mlađoj generaciji za Evropsko prvenstvo iste godine.

Kadetske reprezentacije koje su bile plasirane od 14. do 16. mesta na Evropskom prvenstvu u Crnoj Gori – Austrija, Slovačka i Slovenija, kao i drugoplasirane selekcije na Evropskim prvenstvima B divizija u Gruziji i Litvaniji – Srbija i Island učesnice su dodatnih kvalifikacija koje će se održati u EHF Nedelji nacionalnih timova u periodu od 22. do 28. novembra 2021. godine.

Naša perspektivna generacija kadetkinja prikazala je zapažene partije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu B divizije u Gruziji (6-15. avgust 2021) i dokazala kvalitet plasmanom u finale takmičenja. Zlatna medalja im je izmakla u utakmici protiv Holandije, ali ovoj sjajnoj generaciji pružiće se još jedna prilika da se nađe u društvu najboljih na Evropskom prvenstvu 2023. godine, kao i da generaciji 2006. godište obezbedi takmičenje sa najboljim selekcijama na kontinentu.

Kako bi se pružili što bolji uslovi za plasman u elitno takmičenje i kako bi naše ženske selekcije bile u prilici da se vrate u društvo najboljih, Rukometni savez Srbije podneo je kandidaturu za organizaciju dodatnih kvalifikacija u Srbiji.

Evropska rukometna federacija je već formirala plan i raspored takmičenja, pa će pet selekcija igrati po principu svaka sa svakom, a najbolje plasirani tim kvalifikuje se za A diviziju.

22. novembar

Slovačka – Srbija

Slovenija - Island

23. novembar

Austrija – Srbija

Island - Slovačka

24. novembar

Slovenija - Austrija

25. novembar

Slovačka – Slovenija

Srbija - Island

26. novembar

Island - Austrija

27. novembar

Austrija – Slovačka

Srbija - Slovenija

