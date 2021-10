BOLNO PRIZNANJE SVETSKE ŠAMPIONKE: Bila drogirana, pa SILOVANA! Povređena MENTALNO, ne fizički: Želim da pomognem drugim devojkama

Ova devojka, poreklom iz Škotske, je nedavno u svojoj autobiografiji pod nazivom "Resilience", otkrila jezive događaje koje su je zadesili po povratku sa zimskih OI u Vankuveru.

Elis je u svojoj autobiografiji otkrila da je sa 19 godina bila žrtva silovanja, a kako ističe, rešila je da istupi javno u nadi da će njeno svedočenje pomoći devojkama širom sveta da izbegnu njenu sudbinu.

Kristi u svojoj knjizi navodi detalje jezivog čina i mentalne posledice koje je to ostavilo na nju.

Incident se dogodio 2010. godine, kada je sa koleginicom iz reprezentacije krenula u noćni provod.

"Sećam se da sam bila sa saigračicom. Kupili smo piće i samo nakon nekoliko gutljaja mi je prišao jedan tip i krenuo da razgovara sa mnom. Nisam previše razmišljala i prihvatila sam razgovor. Zatim mi je ponudio piće. Rekla sam mu da već imam, ali on se vratio sa drugim i poručio: "Probaj ovo." Otpila sam nekoliko gutljaja, bila sam previše naivna. Nisam ni popila celo piće, ali sam osetila da se čudno osećam. Bilo je oko 22 sata i nisam želela da ostanem napolju osećajući se ovako", rekla je Kristi koja je izašla napolje da naruči taksi, ali je njen neželjeni pratilac pojurio za njom i na silu ugurao je u automobil.

"Bila sam čudno oštećena i moje telo nije funkcionisalo kako treba. Pokušala sam da pobegnem od njega, ali jednostavno nisam mogla koliko god da sam se trudila. Kad god bih pala na pod, on je trčao za mnom i vukao me. Na kraju me i ubacio u taksi. -Sećam se kroz maglu da sam zamolila taksistu da nas ne vodi u kuću ovog tipa i da me vozi na moju adresu. U jednom trenutku smo zapravo bili blizu mesta gde sam živela i tada sam vrisnula: "Tamo, moramo da skrenemo tamo." Međutim, predator je ubedio taksistu da sam mu ja devojka i da sam samo pijana, te nas je odvezao u njegovu kuću", nastavila je svoju bolnu ispovest.

"Tada mi je bilo jasno da će seksualno da me zlostavlja i celo vreme sam mu vikala "ne." Ali, koliko god sam ja to govorila, on se sve više nameračio na mene. Moje telo nije bilo u stanju da se bori sa tim tipom, ruke su lebdele, nisam mogla da ustanem. Na kraju sam popustila i predala se, opisuje ona".

Kristi se usred noći probudila i uspela da napusti kuću napasnika, ali silovanje nije prijavila policiji.

"Nisam znala šta da radim. Definitivno nisam želela da kažem mami jer sam znala da će je to uznemiriti. Ja na kraju nisam silovana kao što gledate u filmovima, nisam bila fizički povređena, ali sam primorana da imam seks protiv svoje volje", zaključuje jezivo izlaganje Elis Kristi

