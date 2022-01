PROTIV FRANCUSKE NA SVE ILI NIŠTA! Đerona: Pobedili smo ih jednom, možemo opet!

Selektor Srbije Toni Đerona optimista je uprkos činjenici da je protivnik Orlova jedna od najjačih reprezentacija sveta

"Moramo da se fokusiramo na meč sa Francuskom sutra, ali smo ovog jutra iskoristili priliku da pogledamo video i analiziramo greške od juče, mislim da je to važno. Evidentno je da su nam nedostajale pripremne utakmice sa Nemačkom i šteta je što smo stigli na takmičenje bez provera. Naša ekipa je pokazala ponovo da je u odbrani jaka, ali smo imali probleme u tranziciji i pozicionom napadu. Nismo odigrali dobro, bilo je nesporazuma, ali siguran sam da će sa više rada i utakmica to biti ispravljeno. Sada već pripremamo analize za Francusku i u toku popodneva ćemo raditi na detaljima igre za sutrašnju utakmicu i pokušati kao što je to bio slučaj u Zrenjaninu pre godinu dana i da pobedimo istom razlikom kako bismo išli u narednu fazu takmičenja, započeo je selektor", Toni Đerona i dodao:

"Odbrana je bila dobra jer je protivnik postigao 23 gola, iako je bilo malih grešaka. Osnovni problem je bio u tranziciji i pozicionom napadu. Ne želim da pričam problemima sa sastavom, problemima sa koronavirusom, ali za pojedine igrače ovo je prvo takmičenje i atmosfera u hali je bila uzavrela. Moramo da nastavimo da radimo po planu po kom smo započeli i zaista je šteta što smo propustili priliku da se već nađemo u sledećoj fazi takmičenja, kako bismo dobili još iskustva, više mečeva znači veće iskustvo. Sutra moramo dati sto odsto sebe u utakmici sa Francuskom i hladne glave kako bismo uradili ono što treba da uradimo."



Srbija je sa aktuelnim olimpijskim šampionom pre godinu dana odigrala dve odlične utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a sada iako u drugačijim okolnostima, priželjkuju da se uspeh ponovi.

"Igrače koji su imali veliku minutažu juče, kao što su Pešmalbek, Marsenić, Kukić pokušaćemo da oporavimo, to je što se tiče fizičke pripreme. Ali psihološki momenat je najvažniji. Ne smemo zaboraviti da su okolnosti potpuno drugačije u odnosu na utakmice sa Francuskom pre godinu dana. Posle toga su dobro igrali Svetski šampionat i osvojili zlatnu medalju na Olimpijskim igrama. Ta ekipa igra sa velikim samopouzdanjem. U utakmici sa Hrvatskom su vodili sve vreme, u meču sa Ukrajinom su igrali odlično. Ulazimo u utakmicu sa Francuskom sa prvim porazom u posle dužeg vremena i bez mogućnosti koju smo imali prethodne godine – da pripremamo meč u punom sastavu i u punom trenažnom procesu. Iako neki igrači nedostaju, od početka priprema do same utakmice imali smo iste igrače u trenažnom procesu i mogli smo normalno da radimo. Sada je problem što iz dana u dan pravimo izmene sa igračima, neki odlaze, drugi dolaze ali nemaju vremena da treniraju sa grupom. Situacija je jednostavno takva, ali siguran sam da će momci, ceo tim dati sve od sebe", rekao je selektor Toni Đerona.

Utakmica Francuska – Srbija na programu je u ponedeljak, 17. januara od 20:30 časova.

