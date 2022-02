AMERIČKI DIV CILJA MEDALJU I BESMRTNOST: Krauzer se nada zlatnoj medalji u bacanju kugle u Beogradu

"Volim dvoransku atletiku, takmičenja u zatvorenom prostoru jer je to kontrolisano okruženje, tako da znate da će vreme biti dobro. Osvajanje Svetskog dvoranskog takmičenja mi nije uspelo poslednjih godina, ali nastaviću da se nadam da ću to postići i verujem da će to biti već sad u Beogradu. Nadam se da ću stići do zlata u dvorani pre nego što se moja karijera završi", rekao je Krauzer, preneo je Atletski savez.

Krauzer je dvostruki uzastopni olimpijski šampion, a svetski rekord postavio je prošlog januara, kada je bacio 23 metra i 37 centimetara.

On je u septembru 2020. godine učestvovao na mitingu u Beogradu, kada je pobedio rezultatom 22,59 metara. Neporažen je u poslednje dve sezone i jedan je od glavnih favorita za zlato na Svetskom dvoranskom prvenstvu, koje će se od 18. do 20. marta održati u Beogradskoj areni.

"Momci koji se takmiče su veoma posvećeni i izuzetno su talentovani. Oni me guraju da budem bolji, a ima mnogo momaka za koje, ako ne radim naporno, znam da će me preći. To je borba da budete broj jedan. Imao sam sreće što sam protekle dve godine ostao na vrhu, ali znam da moram da radim kao i do sada, da budem bolji i da osvojim još titula", naveo je 29-godišnji atletičar.

Krauzer je dodao da je ključ za popravljanje najboljih svetskih rezultata bilo to što je tokom takmičenja bio opušten.

"Bilo je to mnogo napornog rada i posvećenosti, ali osećam da je najveća stvar za postizanje svetskog rekorda bila da ne pritiskam sebe, da budem opušten i dozvolim da se to desi. Ključ mog uspeha je da ne pokušavam da forsiram rezultat, već da dozvolim da se to dogodi. I zato u Beogradu idem opušteno i neka se desi", rekao je Krauzer.

(Kurir sport)