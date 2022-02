PRE 3 GODINE POBEDIO RAK, A DANAS OSVOJIO ZLATO: Olimpijski šampion opisao kako se borio za život i kako je pobedio opaku bolest

Maks Paro (27) je pre samo tri godine bio je u bolnici i vodio najvažniju životnu borbu, borbu protiv raka. U ponedeljak je kanadski snouborder dotakao najviši vrh koji je moguće dotaći u sportu, pošto je postao olimpijski šampion u disciplini "slopestyle".

Bitka protiv opake bolesti učinila ga je, kako kaže, boljim sportistom, a u ponedeljak je u Pekingu to i dokazao.

Samo nekoliko meseci nakon što je u Pjongčangu 2018. osvojio srebrnu medalju, Parou je dijagnostifikovan Hodgkinov limfom. Prošao je 12 hemoterapijskih tretmana u šest mjseci, vratio se snoubordingu i manje od godinu nakon dijagnoze nastavio s osvajanjem medalja na najvažnijim takmičenjima u svom sportu.

- Nikada nije postojala šansa da me rak pobedi. Ali, sigurno je bilo puno trenutaka u kojima sam se bojao jer ne znaš kako će liečenje da funkcioniše. Ne znaš šta ti je život spremio. Bio sam zdrav. Imao sam 24 godine. Bio sam sportista. I dobio sam rak. To dokazuje da se to može dogoditi svakome. Ali raku nikada nisam dao priliku. Svaki dan sam se grčevito borio da ga pobedim - istakao je Paro u emotivnom govoru nakon osvajanja zlata.

Danas je, priznaje, puno drugačija osoba nego pre bolesti.

- Puno sam psihički jači. Prolazak kroz 12 tretmana hemoterapije tokom šest meseci vas učini takvim. Više ne uzimam ništa zdravo za gotovo. A celo to iskustvo me učinilo i boljim snouborderom. Sada pokušavam da cenim svaki dan - od malih stvari ujutro do moje strasti prema snoubordingu. Pokušavam da se smejem po ceo dan, a s time onda dolaze i rezultati, istakao je Paro.

Vratio se još jednom na te najteže mesece života.

- Pre tačno tri godine ležao sam u bolnici i nisam imao ni energije, ni mišića. Bili su to najteži trenuci u mom životu i ponovno stajati ovde tri godine kasnije na Olimpijskim igrama, baviti se onim što mi je strast, odraditi najbolje takmičenje u karijeri i osvojiti zlato - to je suludo.

Paro ovim trijumfom nije završio priču u Pekingu. Takmiči se i u disciplini "big air", gde mu je takođe clj da osvoji zlato.

