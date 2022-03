BITI ČETVRTI: ŠAMPIONI BEZ OLIMPIJSKE MEDALJE! Kroz intervjue sa 22 sportista ukazano je na ovaj fenomen

Knjiga „Biti četvrti: šampioni bez olimpijske medalje“ u izdanju Fakulteta za sport Univerziteta „Union Nikola Tesla“ promovisana je danas u amfiteatru ove visokoobrazovne ustanove. Autor projekta i idejni tvorac je Predrag Bajić, asistent na Fakultetu za sport, a u realizaciji su učestvovala 24 studenta ovog fakulteta sa studijskog programa Sportsko novinarstvo.

Kroz intervjue sa 22 sportista, kojima je najveći uspeh na Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama osvajanje četvrtog mesta, ukazano je na ovaj fenomen, a istovremeno su sačuvani od zaborava sjajni rezultati, koji često ostaju van pažnje javnosti.

Sve prisutne prvo je pozdravio Bojan Sekulić, predsednik Saveta Fakulteta za sport.

„Drago nam je što smo pomogli višegodišnji rad naših studenata i sjajnu ideju Predraga Bajića. Izdavanjem ove knjige ispunili smo veliku želju pokojne dekanke Ivanke Gajić, koja je zdušno podržavala ovaj projekat“, istakao je Sekulić.

Elena Deleva se obratila u ime studenata koji su učestvovali u projektu.

„Ogromno je zadovoljstvo što smo, praktično, koautori i što smo imali priliku da razgovaramo sa sportskim veličinama. Knjiga Biti četvrti će uvek zauzimati posebno mesto u našim srcima, kao naš prvenac.“

Autor Predrag Bajić posebno je istakao ulogu svojih studenata, koji su kroz intervjue predstavili kroz šta su prolazili šampioni u možda i najtežim trenucima njihovih karijera.

„Podignuta ruka na omotu knjige pokazuje da mi te ljude doživljavamo kao šampione. Otrgli smo od zaborava neke divne priče. Vratili smo se u prošlost, studenti su imali prilike da razgovaraju sa ljudima za koje su pre ovoga samo čuli. I uradili su sjajan posao, praktično primenili znanje koje su ovde stekli i dalje stiču“, rekao je Bajić.

Profesor Radivoje Petrović, koji je urednik knjige, je ukazao na dva emotivna momenta utkana u stvaranje knjige.

„Prvi je što su Predrag Bajić i naši studenti završili projekat koji je od prvog dana zdušno podržala pokojna dekanka Ivanka Gajić. Drugi je taj što sam ponosan na mojih 25 studenata, uključujući tu i Bajića, što su objavili baš ovakvu knjigu na, praktično, završetku moje akademske karijere. Ovo je sigurno pisani spomenik svim šampionima bez medalje“.

Jedan od recezenata, prof. dr Vladimir Koprivica, ističe da je na početku bio malo skeptičan kako će sve izgledati.

„Tema je jako osetljiva, jer nijedan sportista ne želi da završi na četvrtom mestu. Međutim, mene je privukao podnaslov - šampioni bez medalje. I to je ono što ovoj knjizi daje pečat. Govori o ljudima koji su i pored onoga što mnogi nazivaju neuspehom, nastavili da se bore i da budu u vrhu. Iskreno ovo je jedna od najlepših knjiga u oblasti sporta“.

Proslavljeni rukometaš Nedeljko Jovanović osvojio je četvrto mesto sa reprezentacijom Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Sidneju 2000. godine.

„To je teret koji nosimo do kraja života. To je jedno bolno iskustvo, kada ne iskoristiš priliku da dođeš do olimpijske medalje. Međutim, suština je da uvek dolaze novi izazovi. Neko to prihvati lakše, neko teže, ali iz ove perspektive sjajno je što smo sebe uopšte doveli u poziciju da ostvarimo veliki uspeh i možda je to najbolje gledati na taj način“.

Reč su uzeli i nekadašnji fudbaler Nikica Klinčarski, četvrti na Igrama u Moskvi 1980, strelac Srećko Pejović, koji je do tog mesta stigao u Montrealu 1976, kao i paraolimpijac Milan Živić, četvrti u sedećoj odbojci u Seulu 1988. godine.

O knjizi je govorila i Jelena Arunović, koja je kao trener učestvovala u dva olimpijska četvrta mesta njene sestre Jelene – u Londonu 2012. i u Tokiju 2021. godine.

„Iskreno, mislila sam da nikada neću moći da govorim na ovu temu, jer u četvrtom mestu nema ničeg lepog. Ovo je, na neki način - crna hronika sporta. Međutim, čar knjige je u tome što je donela prave emocije i oduševljena sam kako je urađen intervju sa Zoranom i sa mnom. Nadam se samo da će Zorana doći do olimpijskog odličja i da će to onda biti deo i neke nove knjige istih autora, koja će o tome govoriti“, u optimističnom tonu je zaključila Jelena Arunović.

