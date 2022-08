SVET OVO NIKAD NIJE VIDEO: Tajson Fjuri zatražio NESTVARNU CIFRU za meč sa Usikom

Ukrajinski bokser Oleksandr Usik savladao je proteklog vikenda Entonija Džošuu u Saudijskoj Arabiji i time odbranio titule u verzijama IBF, IBO, WBA i WBO.

Usik je pride uzeo pojas Ring magazina, koji je ostao upražnjen odlaskom Tajsona Fjurija u penziju.

Ukrajincu nedostaje još pojas u WBC organizaciji čiji je vlasnik upravo Tajson Fjuri. Taj pojas još uvek nije zvanično upražnjen, iako je Britanac objavio da se penzionisao.

Upravo iz tog razloga je Ukrajinac zatražio meč protiv Fjurija. Ubeđen je da se "kralj cigana", kako Fjuri sebe naziva, nije penzionisao.

Fjurijev promoter Frenk Voren je itekako zainteresovan za organizaciju meča za apsolutnog prvaka sveta, i već je izrazio želju da se taj meč organizuje u decembru. Međutim, Fjuri je postavio neverovatan uslov za učešće u njemu.

"Ta borba za mene je čisto zbog novca. Ja sam srećno penzionisan i imam gomilu novca. Da bih se borio mora to biti najveća isplata u istoriji. Flojd Mejveder je za borbu s Manijem Pakjaom dobio 400 miliona dolara. Ja želim 500 miliona za borbu s Usikom".

Fjuri apsolutno ne ceni Ukrajinca. Naprotiv.

"Ne spada u najveće ikad. Pobedio bih ga sa sedmicu dana priprema. On je borac za srednje kategorije. Razvalio bih ga. Lagana borba za mene. Ovaj Aleks Oosk (namerno ne izgovara pravo ime Ukrjainca), njemu treba legendarni "kralj cigana", a on meni ne. Ja sam svoje uradio, legenda sam i potreban sam mu jer je on stranac čije ime niko ne može da izgovori", tvrdi legendarni šampion.

Tajson Fjuri se povukao sa učinkom od 32 pobede i jednom nerešenom borbom. Poslednji meč je imao u aprilu kada je na Vembliju pobedio Dilijana Vajta nokautom u šestoj rundi.

Kurir sport