PORUKA KOJA JE "ZAPALILA" SRBIJU: "Kad jedan Novak Đoković TRPI KRITIKE, moramo i mi da se naviknemo"

Ženska rukometna reprezentacija Srbije takmičenje na Svetskom prvenstvu počinje danas od 20.30 utakmicom protiv Danske.

Rival srpskih rukometašica jedan je od tri domaćina planetarnog šampionata, uz Norvešku i Švedsku. Srbija se nalazi u grupi E, a pored Skandinavki rivali u grupi našim devojkama biće selekcije Rumunije i Čilea.

Posle prve faze takmičenja, predviđeno je formiranje četiri grupe sa po šest ekipa, u koje će se plasirati tri prvoplasirane ekipe iz svake grupe prve faze. Po dve najbolje plasirane ekipe iz novoformiranih grupa plasiraće se u četvrtfinale, odakle se takmičenje nastavlja po nokaut sistemu.

Svoje utiske pred prvi meč na Svetskom prvenstvu iznela je Sanja Radosavljević, rukometašica Srbije.

foto: Rukometni savez Srbije

- Čast mi je da predvodim reprezentaciju Srbije. Sve smo zdrave i to je najbitnije za sve igračice i nadam se da će tako i ostati! Prva utakmica protiv Danske je i najteža jer je to ekipa koja je jedan od favorita za zlatnu medalju. To će nam biti prvo ozbiljnije iskustvo sa njima, posebno mlađim igračicama odnosno igračicama koje nisu imale ozbiljniju minutažu i odgovornost. Prolazak u drugi krug je ono čemu težimo da bismo imale što više nastupa na jednom ovakvom takmičenju - rekla je ona, pa se dotakla i atmosfere u timu, te poslala poruku koja je "zapalila" Srbiju:

- Prolazimo zajedno lepe i one manje lepe trenutke i to je samo ojačalo naše drugarstvo. Sve pohvale i kritike proživljavamo zajedno. Kada ih jedan Novak Đoković trpi koji je za mene najbolji svetski sportista ikada, moramo i mi na to da se naviknemo. Ono što ipak mislim, jeste da bi bilo lepo da se kroz način komunikacije prema nama ističu i lepe stvari ne samo one loše jer će to sigurno pomoći rukometu u Srbiji u budućnosti.

foto: Andrea Rosito / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je za ovo takmičenje značajno podmladila ekipu, a selektor Uroš Bregar je pozvao sledeće igračice: Marija Čolic, Moli Kubina, Marija Simić (golmani), Sanja Radosavljević, Aleksandra Stamenić, Nataša Lovrić, Dunja Radević (krila), Emilija Lazić, Jovana Jovović, Teodora Veličković, Teodora Majkić, Tamara Mandić, Aleksandra Vukajlović, Marija Laništanin, Anđela Janjušević (bekovi), Edita Nuković, Jovana Milojević, Katarina Bojičić (pivoti).

Za kraj, evo i kompletnog rasporeda grupe B u kojoj se nalazi i Srbija:

Grupa B 1. kolo danas Rumunija - Čile 18.00 Danska - Srbija 20.30 2. kolo nedelja Rumunija - Srbija 18.00 Čile - Danska 20.30 3. kolo utorak Srbija - Čile 18.00 Danska - Rumunija 20.30

