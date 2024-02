SRBIJA JE ODIGRALA VITEŠKU UTAKMICU! Selektor Hrvatske presrećan: Niko nam ne može osporiti da smo vaterpolo velesila!

Vaterpolisti Srbije poraženi su od Hrvatske rezultatom 13:15 u utakmici četvrtfinala Svetskog prvenstva u Dohi.

Selektor Hrvatske Ivica Tucak bio je prezadovoljan pobedom i plasmanom u polufinale.

"Zatvorili smo sve ono što je trebalo kod Srbije. Marko (Bijač) je bio odličan na našem golu, igrači su pomagali jedan drugome. Naša rešenja s igračem više su bila odlična. Ono što sam govorio, ali nisam reagovao poslednjih dana kada sam slušao i čitao kako naši igrači navodno nemaju odlučnosti i tako dalje... E, ni govora! Imaju oni i te kako hrabrosti i odlučnosti, ali ono što ja želim da nam igra ima glavu i rep, da odigramo akciju. To smo radili, to smo imali. Srbiji čestitam na fer i korektnoj borbi, viteški odigranoj utakmici. Mislim da je utakmica bila predivna, kao što je uvek s njima", rekao je Tucak.

foto: Imago / Alamy / Alamy / Profimedia

Da li je najvažnije bilo sačuvati Dušana Mandića?

"Da, ali onda moraš malo druge negde da pustiš, pa smo "procureli" levo kod Strahinje Rašovića. Ušli smo svesno u taj rizik. Međutim, mislim da smo ih dobro zatvorili, isto kao što smo dobro "snimili" njihovog igrača više. Znali smo tačno što igraju, ko izlazi iz prve linije. Bila je to sve u svemu jako, jako dobra utakmica. Bilo je grešaka, pa i s naše strane, ali rekao bih utakmica za ocenu 'pet minus'", dodao je Tucak.

"Barakudama" je ovo bio 10. plasman u polufinala svetskih prvenstava od 2005. godine.

"To su činjenice. To niko ne može da ospori. Uz sve one velike reprezentacije sveta, mi smo na prvom mestu po tom pitanju. Strašno sam ponosan što smo nakon smene generacija, redizajna koji smo uradili nakon Tokija 2021, ostali vaterpolo velesila. To nam niko ne može osporiti", zaključio je Tucak.

Vaterpolista Srbije Viktor Rašović izneo je svoje impresije posle dramatičnog poraza Delfina.

"Ostaje veliki žal, mogli smo do polufinala, ali… Borili smo se, dali sve od sebe, a Hrvatska je bila za nijansu bolja. Okrećemo se zavšnici šampionata i Olimpijskim igrama u Parizu“

