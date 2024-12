"Imao je nove prijatelje svakog meseca i izmišljao da su to ljudi koje zna hiljadu godina, to je bila laž. Imao je ljubavnice. U to vreme očigledno nisam znala. Sada znam. Verovala sam u njegove priče. Svaki put kada sam posumnjala da razgovora sa drugom osobom, drugom devojkom, kada sam pokušavala da otkrijem neverstvo, govorio mi je da sam luda, da je to u mojoj glavi i da će on prekinuti našu vezu zbog nepoverenja. Pa čak i tada sam ostala", otkrila je Atletičarka.