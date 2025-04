- Jedna od najvećih emocija je bio i balkon, Skupština. To je nešto što svaki sportista u Srbiji želi da doživi. Ja sam se tresla. Sve onako ‘bez noge’, sve je podrhtavalo u meni. Neverovatan osećaj. To je jedna od najlepših uspomena, slaviti veliki uspeh sa svojim narodom, to se ne može opisati.

"Baš ste dobre. Stvarno mi je puno srce - hvala vam. Najviše me je oduševio vaš pristup igri. Za mene je to, šta god da radim u životu, najvažnija stvar. Kako nešto radiš. S kojom energijom. S kojom emocijom. Zato, molim vas - učinite da vam rukomet uvek ostane zabava. Da budete srećne na terenu. Da igrate s osmehom. To je cilj koji bih volela da imate. Sjajne ste. Imate ogroman potencijal. Iskreno verujem u to. Bila bi šteta da to ne pretvorite u uspešne karijere. I da se jednog dana - mi vama divimo. Da nam vi ostavljate karte za utakmice. Da dolazimo mi da gledamo vas. Čuvajte to što imate. To zajedništvo - to nema cenu. Ne morate sve da budete najbolje drugarice. Ali morate da se poštujete. Da podržavate jedna drugu. Da se čuvate na terenu. Kao sestre. Jer to je ono što donosi rezultate. I na kraju - setite se da ste vi ta generacija koja dolazi. Biće i tih prvenstava kod nas, vi ste te koje treba da privučete nove devojčice ka rukomet. Kao što smo, nadam se, nekada mi uticale na vas!"