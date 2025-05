Šampionat je, kao i do sada, podeljen na sprint trke i trke izdržljiovsti koje se zasebno boduju. Pavloviću i njegovom timu ove sezone će prioritet biti nastup u trkama izdržljivosti (CIGT Endurance), a prva je na programu 4. maja i voziće se na stazi „Marko Simončeli“ u Mizanu. Miloš Pavlović će se takmičiti u automobilu Lamborgini Hurakan GT3 Evo2 (Lamborghini Huracan GT3 Evo2), a automobil će deliti sa novajlijom, Tajlanđaninom Maijem i Nemcem Florijanom Špenglerom, sa kojim je bio u timu i prošle godine.

- Veoma sam uzbuđen, zato što smatram da je naš paket veoma konkurentan, da ćemo moći da se borimo za najviše plasmane u našoj kategoriji. Sa Florijanom sam vozio prošle godine, a novi u timu je Mai, koji zamenjuje zemljaka Peka. Nadam se da će i BoP (Balance of Performance) za naš Lambo biti OK, a mi ćemo dati sve od sebe na svakoj trci, kao i do sad - rekao je Pavlović.