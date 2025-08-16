Slušaj vest

Jedna velika era završena je sredinom avgusta ove godine.

Konor Mekgregor više nije UFC borac pošto je u četvrtak, 14. avgusta, sklonjen sa spiska boraca elitne organizacije i to je zvanično objavljeno. Ovo je svakako jedan istorijski trenutak, jer je Konor jedan od retkih sportista u modernom dobu koji je u jednom trenutku bio veći od sporta kojim se bavio.

Sada ima 37 godina i nije se borio od 2021. godine nakon što je po drugi put zaredom izgubio od Dastina Poirijea, nakon što je slomio nogu u toku meča. U karijeri ima 22 pobede i 6 poraza, a osim Dastina, u UFC je gubio po jednom od Habiba Nurmagomedova i Nejta Dijaza.

Tokom karijere, Mekgregor je imao puno zanimljivih situacija, a jedna je ostala zauvek upisana u istoriji.

SUSRET MEKREGORA I PUTINA

Susret Konora Mekgregora i Vladimira Putina izazvao je puno pažnje, a o snimku koji je nastao tom prilikom i danas se priča.

Kontroverzni MMA borac i predsednik Rusije su se upoznali 2018. godine, a Irac je napravio grešku zbog koje se odmah pokajao.

MMA borac koji važi za neustrašivog među kolegama, doživeo je neprijatnu situaciju tokom finalnog meča Svetskog prvenstva 2018. godine.

Sve je izgledalo idilično uz osmehe prisutnih, dok nije došlo vreme da se njih dvojica fotografišu.

Irac je stavio ruku oko Putina, a onda dobio upozorenje obezbeđenja da to ne bi smeo da radi, a kako je reagovao možete sami da pogledate:

Uspeo je da dođe do fotografije dok je zagrljen sa predsednikom Rusije, ali to mu nije pomoglo da prođe bez kritika zbog reakcije nakon što je spustio ruku na Putina. Ovaj snimak viralan je i godinama pošto se susret desio, a sada je ponovo aktuelan zbog dve stvari - sklanjanja Mekgregora sa spiska borca UFC organizacije, ali i susreta Vladimira Putina i Donalda Trampa o kom priča čitava planeta.

KO JE KONOR MEKGREGOR

Konor Mekgregor rođen je rođen 14. jula 1988. godine u Dablinu i ima zanimljivu biografiju. Živeo je u skromnim uslovima sa roditeljima i dve starije sestre. Otac Toni, koji je radio kao taksista, u jednom intervuu je rekao da nije ni sanjao da će Konor biti profi borac, iako se rodio spreman za borbu.

Konor je kao klinac trenirao fudbal. Nastupao je za klub Lurd Seltik, a sa 12 godina je počeo da trenira i boks. Kada se 2006. godine sa porodicom preselio u Lukan, počeo je da trenira mešovite borilačke veštine. Da bi preživeo, počeo je da radi kao vodoinstalater, a primao je i socijalnu pomoć.

Bio je sjajan u amaterskim borbama, a 2008. godine je imao i profesionalni debi u MMA. U drugoj rundi je nokautirao rivala. Od 2011. do 2012. godine imao je pobednički niz od 8 mečeva, pa je postao šampion u pero kategoriji "Cage Wariors Fighting Championship" (CWFC). Tako je postao prvi Evropljanin MMA borac koji je imao obe titule u svom posedu istovremeno.

Početkom 2013. godine potpisao je ugovor sa UFC-om. Bio je tek drugi Irac koji je potpisao ugovor za nastup u ultimat fajtu. Debitovao je u borbi protiv Markusa Brimaža. Zanimljivo, da bi otišao na borbu morao je da podigne 188 evra, koliko je iznosila socijalna pomoć od koje je živeo. Nokautirao je rivala i tada počinje njegov uspon.

Mekgregor definitivno nije samo borac već svetska senzacija, kako u ringu tako i na društvenim mrežama. Njegova online imperija uključuje 30,6 miliona sledbenika na Instagramu, 7,5 miliona na Tviteru i još 7,8 miliona lajkova zvanične Fejsbuk stranice.

Mekgregor je prava mašinerija za pravljenje novca, sa popularnošću fudbalera, životnim stilom holivudske zvezde i količinom fanova poput prave pop ikone.

“Ja nisam talentovan, ja sam opsednut” rekao je jednom prilikom Konor Mekgregor. Baš zbog ovih reči Irac je postao jedna od najpopularnijih ličnosti u svetu sporta.

