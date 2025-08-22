Slušaj vest

Srpska atletičarka Milica Gardašević zauzela je treće mesto u skoku udalj na  mitingu Dijamantske lige u Briselu.Ona je do trećeg mesta na pozivnom takmičenju došla skokovima  u prve dve serije.

Gardašević je skočila 6,44 metra, dok su bolje bile samo Marta Koala sa 6,60 m i Fler Jong sa 6,77 m.

Za osvajanje trećeg mesta na prestižnom međunarodnom takmičenju, Milica je zaradila 4.000 dolara, što je cifra koja se dodeljuje na mitinzima pre samog finala.

Da podsetimo, na mitingu koji je održan u Lucernu u julu ove godine, Milica Gardašević zauzela je treće mesto, kada je uspela da preskoči 6.42 metara.

Milica Gardašević skok u trećoj seriji Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić