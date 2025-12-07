Svi događaji
15:31

Lando Noris šampion

Lando Noris novi je šampion Formule 1 posle neviđene drame u Abu Dabiju!

15:20

Još deset krugova do kraja

Ulazimo u sam finiš, evo kako izgleda trenutna situacija.

15:05

Prošla su 42 kruga

Na prvoj poziciji je Ferstapen, drugi je Pjastri, a treći Noris.

14:41

Prošla su 23 kruga

Za šest krugova Lando Noris stigao je od devetog do trećeg mesta! Trenutno je prvi Pjastri, a prati ga Ferstapen. Gledaćemo veliku borbu do kraja.

14:33

Noris već četvrti

Lando Noris već se vratio na četvrtu poziciju.

Formula 1 Velika nagrada Abu Dabija Foto: David Davies, PA Images / Alamy / Profimedia, DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

14:31

Šta je kome potrebno za titulu?

Šta je kome potrebno za titulu? Objašnjenje imate u sledećoj objavi:

14:28

Noris tek osmi

Lando Noris promenio je gume i pao na osmo mesto. Da li će posle ovog pada uspeti da se vrati?

14:17

Prošlo je 10 krugova

Posle 10 krugova situacija je sledeća:

14:15

Istraga

FIA proverava duel Hamiltona i Albona sa početka trke.

14:05

Šok na startu

Šok na startu trke, Lando Noris gubi poziciju od Oskara Pijastrija, sada je lider u šampionatu na trećem mestu. Jasno je da nas čeka velika borba i ozbiljna drama.

13:45

Treninzi

Šta se sve dešavalo na treninzima čitajte na sledećim linkovima:

U najboljoj poziciji je Lando Noris, koji ima 12 bodova više od drugoplasiranog Maksa Ferstapena, ali svoju šansu ima i Oskar Pijastri koji zaostaje 16 bodova.