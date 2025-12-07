FORMULA 1 DOBILA NOVOG ŠAMPIONA! Neviđena drama u Abu Dabiju, evo ko je stigao do titule!
Lando Noris novi je šampion Formule 1 i to posle neviđene drame na Velikoj nagradi Abu Dabija.
Uskoro opširnije...
U nedelju, 7. decembra, u Abu Dabiju se vozi odlučujuća trka šampionata Formule 1 za ovu godinu, a sva dešavanja pre, za vreme i posle trke mogli ste pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Velika nagrada Abu Dabija uživo
Prošla su 23 kruga
Za šest krugova Lando Noris stigao je od devetog do trećeg mesta! Trenutno je prvi Pjastri, a prati ga Ferstapen. Gledaćemo veliku borbu do kraja.
Noris već četvrti
Lando Noris već se vratio na četvrtu poziciju.
Šta je kome potrebno za titulu?
Šta je kome potrebno za titulu? Objašnjenje imate u sledećoj objavi:
Noris tek osmi
Lando Noris promenio je gume i pao na osmo mesto. Da li će posle ovog pada uspeti da se vrati?
Šok na startu
Šok na startu trke, Lando Noris gubi poziciju od Oskara Pijastrija, sada je lider u šampionatu na trećem mestu. Jasno je da nas čeka velika borba i ozbiljna drama.