Srbija - Španija: 20.30
Ostali sportovi
SRBIJA - ŠPANIJA: Delfini imaju paklen zadatak ispred sebe!
Vaterpolisti Srbije i Španije igraju drugi meč grupne faze na Evropskom prvenstvu u Beogradu.
Meč je na programu od 20.30 časova, a možete ga pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
Podsetimo, srpski Delfini su uprkos lošoj igri protiv Holandije uspeli posle peteraca da izvuku dva boda, a sada im predstoji težak izazov. Španci su fanstastično otvorili EP - deklasirali su Izrael sa čak 20 golova razlike.
Uživo
Reaguj
Komentariši