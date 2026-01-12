Svi događaji
19:06

Izjave naših vaterpolista posle meča sa Holandijom!

VATERPOLISTI SRBIJE SAMOKRITIČNI POSLE HOLANDIJE: "Delfini" svesni da moraju daleko bolje!
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG

19:06

Šta kažu kladionice?

SUROVO! NEVEROVATNE KVOTE NA SRBIJU PRED DUEL SA ŠPANCIMA: Delfini nikada nisu bili ovako poniženi
Uroš Stevanović

19:06

Ko prenosi?

PRED DELFINIMA JE TEŽAK POSAO: Evo gde možete pratiti prenos vaterpolo meča Srbija - Španija
Uroš Stevanović

19:06

Naši vaterpolisti u teškoj situaciji...

SRBIJA BEZ PRAVA NA KIKS! "Delfini" u veoma teškoj situaciji pred meč sa moćnim Špancima: Loš dan protiv Holandije mogao bi puno da nas košta, evo i zbog čega!
NETHERLANDS-SERBA_03.JPG

19:04

RTS se oglasio posle skandala!

RTS SE OGLASIO ZBOG EPSKOG SKANDALA NA EVROPSKOM PRVENSTVU U VATERPOLU! Srbija upisana kao Crna Gora - evo ko je kriv za SRAMOTNU GREŠKU!
Srbija Holandija greška RTS-a u prenosu