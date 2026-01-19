Slušaj vest

Bljesak Orlova protiv Nemačke ipak je bio nedovoljan za nešto više.

Poraz od Austrije vratio nas je u realnost, a ugašena je i tanka nada da bi Španci pobedom nad Nemačkom mogli da nas poguraju u drugu fazu.

Srbija - Austrija, rukomet Foto: Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia, Maximilian Koch / imago sportfotodienst / Profimedia

Srbija je porazom od Austrije ispustila šansu da sama izbori plasman među 12 najboljih.

Nemačka je pobedom 34:32 izborila ne samo prolaz dalje, već i prvo mesto u grupi A. Nemci će ujedno preneti i dva boda u narednu fazu, dok Španci idu bez bodova.

Na kraju takmičenja u grupi A Nemačka i Španija su osvojile po četiri boda, a Austrija i Srbija po dva.

U novoformiranoj grupi I Nemačka i Francuska prenose po dva boda, a Španija i Norveška startuju bez bodova. Čeka se rasplet u grupi B, odakle će najverovatnije Danska preneti dva boda, a Portugal nula.

Ne propustiteOstali sportoviSRBIJA PERFIDNO OŠTEĆENA PROTIV AUSTRIJE: Trener Partizana zagrmeo posle poraza rukometaša
Đorđe Ćirković
Ostali sportoviSELEKTOR SRBIJE POSLE PORAZA OD AUSTRIJE! Ne može da sakrije razočarenje - pričao o šansi koja je ostala, pa odgovorio na pitanje koje sve zanima!
profimedia-1067419970.jpg
Ostali sportoviKAKO SRBIJA MOŽE U DRUGU FAZU? Samo jedan rezultat nam odgovara posle poraza od Austrije!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviOVAJ PORAZ NIJE SMEO DA SE DESI... Srbija izgubila od Austrije, ali nada za prolaz i dalje postoji - pogledajte foto galeriju sa ovog meča!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviOVAKO NEŠTO SE NE PAMTI! NAŠI RUKOMETAŠI POSTIGLI GOL KAKAV SE RETKO VIĐA! Pogođena stativa sa celog terena, a o reakciji golmana svi pričaju - ovo je hit!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije
Ostali sportoviŠTETA, ŠTETA, ŠTETA: Rukometaši izgubili od Austrije, ali zadržali šansu za prolaz! Ovo mora da se desi!
Rukomet, Rukometna reprezentacija Srbije

Dejan Milosavljev odbrana Izvor: Arena 1 Premium