Bljesak Orlova protiv Nemačke ipak je bio nedovoljan za nešto više.

Poraz od Austrije vratio nas je u realnost, a ugašena je i tanka nada da bi Španci pobedom nad Nemačkom mogli da nas poguraju u drugu fazu.

Srbija je porazom od Austrije ispustila šansu da sama izbori plasman među 12 najboljih.

Nemačka je pobedom 34:32 izborila ne samo prolaz dalje, već i prvo mesto u grupi A. Nemci će ujedno preneti i dva boda u narednu fazu, dok Španci idu bez bodova.

Na kraju takmičenja u grupi A Nemačka i Španija su osvojile po četiri boda, a Austrija i Srbija po dva.

U novoformiranoj grupi I Nemačka i Francuska prenose po dva boda, a Španija i Norveška startuju bez bodova. Čeka se rasplet u grupi B, odakle će najverovatnije Danska preneti dva boda, a Portugal nula.